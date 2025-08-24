Jonas Vingegaard, envuelto en caída masiva en la Vuelta a España: sufrió varios raspones

La etapa 2 de la Vuelta a España fue caótica. En primera instancia, un perro estuvo cerca de causar estragos en el pelotón, luego de que invadiera la carretera, y, posteriormente, la fuerte lluvia hizo de las suyas. Cuando restaban 26 kilómetros para la meta y los ciclistas tomaban una rotonda, se presentó una caída masiva, donde Jonas Vingegaard estuvo involucrado.

Más de 10 corredores terminaron en el suelo, pero las miradas se quedaron con el danés. Eso sí, para fortuna del favorito al título, pudo ponerse de pie, se subió a la bicicleta y, gracias a su compañero, Victor Campenaerts, pudo conectar rápido con el grupo principal. Ahora, quedó en evidencia que se raspó el codo y una de sus piernas, preocupando en el Visma.

Imagen de referencia del pelotón en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025 AFP

Caída masiva en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025

😰 Big crash in the peloton! Several riders go down, among them Jonas Vingegaard. Luckily everyone is back on the bike.



😬 Caída masiva en el pelotón bajo la lluvia. Jonas Vingegaard, entre ellos. En principio todos los afectados siguen en carrera.#LaVuelta25 pic.twitter.com/Ohdbed7JUL — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025