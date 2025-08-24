Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Jonas Vingegaard, envuelto en caída masiva en la Vuelta a España: sufrió varios raspones

Jonas Vingegaard, envuelto en caída masiva en la Vuelta a España: sufrió varios raspones

A falta de poco más de 20 kilómetros para la meta y bajo un torrencial aguacero, en la etapa 2 de la carrera, Jonas Vingegaard y otros ciclistas se fueron al suelo.

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y favorito a coronarse campeón de la Vuelta a España 2025
Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y favorito a coronarse campeón de la Vuelta a España 2025
AFP
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 24, 2025 10:24 a. m.