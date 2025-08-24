La Vuelta a España se quedó sin uno de sus protagonistas: confirmado el primer retiro

En la primera llegada en alto de la Vuelta a España emergió la figura del danés Jonas Vingegaard para demostrar su condición de gran favorito, adjudicándose la segunda etapa, disputada entre Alba y Limone Piamonte, de 159,5 , con el premio adicional del maillot rojo de líder.

Se cumplió el esperado duelo de favoritos en las rampas más duras de Limone Piemonte, y entre todos sobresalió el candidato principal de la ronda ibérica: Jonas Vingegaard (Hilerslev, 28 años), quien se puso el jersey rojo por primera vez tras librar un emocionante duelo con el italiano Giulio Ciccone (Lidl).

Victoria ajustada lograda por la mínima, suficiente para mostrar su ambición y estado de forma, y a pesar de que sufrió una caída que no tuvo consecuencias. Subió también al podio de la etapa el francés David Gaudu, con el mismo tiempo del ganador, 3h 47' 14'', a una media de 42,1 km/hora. En el top 10 Egan Bernal, Joao Almeida, Juan Ayuso y Tom Pidcock.

El grupo de favoritos se junto en los momentos críticos de la etapa, pero Vingegaard fue el más rápido. En la general escasas diferencias a favor del danés: 4 segundos a Ciccone, 6 a Gaudu, 10 sobre Bernal y 12 respecto a Buitrago, Jorgenson, Ayuso y Soler.

Publicidad

"Estoy muy contento, hacía mucho tiempo que no ganaba. Cuando Ciccone arrancó, creí que no le podría superar, pero quedaba más de lo que pensaba para meta y pude remontar. Me he caído, pero el suelo mojado me ha beneficiado", señaló Vingegaard en meta.

Imagen de referencia del pelotón en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025 AFP

Primer abandono en la Vuelta a España 2025

El francés Guillaume Martin (Groupama-FDJ) es el primer ciclista que ha abandonado la Vuelta a España 2025, tras haber sufrido una caída en la parte final de la segunda etapa, entre Alba y Limone Piemonte.

Publicidad

Guillaume Martin, que finalizó en decimosexta posición el pasado Tour de Francia, disputaba su decimocuarta gran vuelta por etapas en su carrera y es la segunda que no puede concluir, tras retirarse en el Tour de 2022.

Martin, conocido como el filósofo del pelotón por sus libros 'Sócrates en bicicleta' y 'La sociedad del pelotón', ha conseguido once triunfos en su carrera deportiva, aunque se le valora especialmente por su rendimiento en Tour, Vuelta y Giro. En el Tour ha acabado dos veces entre los diez primeros y en la Vuelta en una.