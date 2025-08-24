Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / La Vuelta a España se quedó sin uno de sus protagonistas: confirmado el primer retiro

La Vuelta a España se quedó sin uno de sus protagonistas: confirmado el primer retiro

Además de la lluvia, las caídas y el emocionante final, la segunda jornada de la Vuelta a España 2025 estuvo marcada porque un experimentado ciclista dijo adiós.

Pelotón de la Vuelta a España en el marco de la etapa 2, donde Guillaume Martin se retiró
Getty Images
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 24, 2025 01:10 p. m.