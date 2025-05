Juan Ayuso advirtió a Egan Bernal, Einer Rubio y demás líderes en el Giro de Italia

Juan Ayuso llegó al Giro de Italia 2025 con la responsabilidad de ser el líder del UAE Team Emirates XRG. Por eso, no dejar ni un solo detalle a la deriva, pensando en el título, es clave y así lo entiende el joven ciclista español. Este domingo 18 de mayo, entre Gubbio y Siena, el pelotón se enfrentó a una de las jornadas más complicadas de esta 'corsa rosa', debido a la presencia del sterrato y la estrategia del corredor, de 22 años, fue clara. En entrevista con 'Cycling Pro Net', contó todo.

"Cuando lo vuelves a ver en el computador, vas recordando el recorrido, entonces va a ser clave estar bien ubicado en la parte del primer tramo. Después, del segundo al tercero, están encadenados, que son los más complicados y es donde se va a hacer la carrera. Esperemos estar bien, adelante y pasarlo sin problema", afirmó de entrada el ganador de la etapa 7 en esta edición. Pero no fue lo único y advirtió a los demás 'capos' de equipo, teniendo en cuenta su manera de correr.

"Es un día en el que pierdes o ganas. Si estás adelante, lo logras y ganas, o si estás atrás, te quedas y pierdes todo. Creo que estando adelante, habrá rivales que ya no estén y se queden, así que eso es una ventaja. Es importante salvar el día porque, de hacerlo, es probable que saques diferencias de tiempo", añadió. Recordemos que Juan Ayuso logró descontar un segundo a Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), en la octava jornada, demostrando que va con todo en la carrera.

Juan Ayuso, líder del UAE Team Emirates XRG en el Giro de Italia 2025 AFP

Por último, le preguntaron si había pedido consejos de Tadej Pogacar, su compañero de escuadra y quien sabe brillar en el sterrato. "La verdad es que no hablamos porque para él, todo esto es más fácil (risas). Es difícil que te aconseje, no porque no lo haga, sino en el sentido de que él entiende esto de una manera especial. Solo trataré de sobrevivir y estar adelante de los rivales para no perder, así sea que no se consiga la victoria de la jornada", sentenció el español en dicha charla.