Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Luto en el ciclismo: joven corredor falleció tras ser arrollado por un vehículo mientras entrenaba

Luto en el ciclismo: joven corredor falleció tras ser arrollado por un vehículo mientras entrenaba

Un ciclista de 18 años perdió la vida luego de sufrir un grave accidente durante un entrenamiento. Acá los detalles de lo ocurrido.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Francesco Mazzoleni, ciclista italiano de 18 años.
Francesco Mazzoleni, ciclista italiano de 18 años.
Good Shop Team.

Publicidad

Publicidad

Publicidad