Luto en el ciclismo: joven corredor falleció tras ser arrollado por un vehículo mientras entrenaba

Si bien este lunes las emociones del ciclismo se elevaron por el inicio del UAE Tour, en las últimas horas se dio un hecho lamentable que enluta a este deporte. En Italia, en la ciudad de Bérgamo, un corredor de tan solo 18 años perdió la vida, tras ser arrollado por un vehículo mientras realizaba su entrenamiento. Su equipo confirmó la noticia y se pronunció en redes sociales.

"Es un domingo muy triste para nosotros. Nuestro Francesco Mazzoleni nos deja demasiado pronto...Atropellado mientras entrenaba en las calles de su ciudad, haciendo lo que más le gustaba. Nos unimos todos en un doloroso silencio, alrededor de la familia de Francesco. Siempre llevaremos con nosotros tu sonrisa y tu determinación, que te impulsaban a perseguir tu sueño. Eres y siempre serás uno de los nuestros, Orange", se lee en la publicación de la escuadra Goodshop Yogurt.

La prensa italiana entregó detalles más puntuales sobre el fatal hecho. "Según las primeras reconstrucciones, el niño fue atropellado por un Ford Focus —conducido por un hombre de treinta años de Madone, que dio negativo en alcohol— que iba en dirección contraria a la suya: la colisión fue especialmente violenta; con Mazzoleni fue lanzado de su bicicleta haciendo un vuelo de varios metros y su bicicleta se partió en dos. Tanto el coche como la bicicleta fueron incautados por las autoridades judiciales", informó Tuttobiciweb.

El joven apenas estaba debutando a nivel profesional y no había conseguido resultados importantes hasta la fecha. "Me llamo Francesco Mazzoleni, estoy en mi primer año en la categoría y vengo de Bérgamo. Mi objetivo para este año es adquirir experiencia personal y ayudar al equipo a lograr grandes resultados y devolver mis sacrificios. Estoy deseando empezar y participar", fue su carta de presentación en la página web de su equipo.



Las exequias de Mazzoleni se realizarán el próximo miércoles 18 de febrero.