LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Tyson Fury rompió el silencio: "El trágico accidente de Anthony Joshua me hizo volver al ring"

Tyson Fury confirmó que el accidente de Anthony Joshua en Nigeria fue clave para su regreso al boxeo tras 15 meses retirado, y aseguró que vuelve para “hacer grande otra vez” la disciplina.

Por: AFP
Actualizado: 16 de feb, 2026
Tyson Fury y Anthony Joshua (en accidente que sufrió en diciembre de 2025).
Tyson Fury y Anthony Joshua (en accidente que sufrió en diciembre de 2025).
AFP.

