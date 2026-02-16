Tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 0-1 Ecuador

Las acciones del Sudamericano femenino Sub-20 continuaron este lunes 16 de febrero, con la realización de la primera fecha del hexagonal final. Y en los juegos que se adelantaron en territorio paraguayo, Brasil se impuso sobre Paraguay; a segunda hora Argentina y Venezuela no pasaron del empate y Colombia no pudo, se vio sorprendida y cayó con Ecuador.

En el inicio de la jornada, Paraguay sufrió con el poderío de Brasil, que ganó por 3-1 sin dejar dudas y mostrando contundencia en la zona ofensiva. Taina Ribeiro, Nayara Sousa y María Nogueira anotaron para la 'canarinha', mientras que Alison Bareiro descontó para las guaraníes.

Más tarde, en un partido de ida y vuelta, con posibilidades de anotar para bando y bando, Argentina y Venezuela empataron 2-2. Las albicelestes arrancaron ganando con goles de María Altgelt y Kishi Núñez, sin embargo, la 'vinotinto' no se rindió e igualó con tantos de Anggely Muñoz y Gellinott Reyes.

En el cierre de la jornada, Colombia se vio dominada por Ecuador, no encontró la claridad de mitad de cancha para adelante y comenzó en medio de dudas la fase definitica del Sudamericano. Rosa Flores fue la encargada de marcar de media distancia y darle el triunfo a la 'Tri'.



Tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20

# Team PJ V E D DIF Goles PTS 1 Brasil 1 1 0 0 +2 3:1 3 2 Ecuador 1 1 0 0 +1 1:0 3 3 Argentina 1 0 1 0 0 0:0 1 4 Venezuela 1 0 1 0 0 0:0 1 5 Colombia 1 0 0 1 -1 0:1 0 6 Paraguay 1 0 0 1 -2 1:3 0