Tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 0-1 Ecuador

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Las acciones del Sudamericano femenino Sub-20 continuaron este lunes 16 de febrero, con la realización de la primera fecha del hexagonal final. Y en los juegos que se adelantaron en territorio paraguayo, Brasil se impuso sobre Paraguay; a segunda hora Argentina y Venezuela no pasaron del empate y Colombia no pudo, se vio sorprendida y cayó con Ecuador.
En el inicio de la jornada, Paraguay sufrió con el poderío de Brasil, que ganó por 3-1 sin dejar dudas y mostrando contundencia en la zona ofensiva. Taina Ribeiro, Nayara Sousa y María Nogueira anotaron para la 'canarinha', mientras que Alison Bareiro descontó para las guaraníes.
Más tarde, en un partido de ida y vuelta, con posibilidades de anotar para bando y bando, Argentina y Venezuela empataron 2-2. Las albicelestes arrancaron ganando con goles de María Altgelt y Kishi Núñez, sin embargo, la 'vinotinto' no se rindió e igualó con tantos de Anggely Muñoz y Gellinott Reyes.
En el cierre de la jornada, Colombia se vio dominada por Ecuador, no encontró la claridad de mitad de cancha para adelante y comenzó en medio de dudas la fase definitica del Sudamericano. Rosa Flores fue la encargada de marcar de media distancia y darle el triunfo a la 'Tri'.
|#
|Team
|PJ
|V
|E
|D
|DIF
|Goles
|PTS
|1
|Brasil
|1
|1
|0
|0
|+2
|3:1
|3
|2
|Ecuador
|1
|1
|0
|0
|+1
|1:0
|3
|3
|Argentina
|1
|0
|1
|0
|0
|0:0
|1
|4
|Venezuela
|1
|0
|1
|0
|0
|0:0
|1
|5
|Colombia
|1
|0
|0
|1
|-1
|0:1
|0
|6
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|-2
|1:3
|0
Publicidad