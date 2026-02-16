Kevin Quintero y Stefany Cuadrado liderarán a Colombia en Panamericano de Ciclismo de Pista en Chile

El Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026 inicia el próximo miércoles en Santiago con la presencia de campeones mundiales y continentales de potencias como Colombia, Estados Unidos y Canadá, que durante cinco días competirán los mejores exponentes de la disciplina del continente.

Los entrenamientos oficiales comenzaron este lunes para los corredores de todas las pruebas en sus diferentes modalidades: eliminación, velocidad y persecución individual y por equipos, keirin, carrera por puntos, contrarreloj, scratch, madison y ómnium.

El evento regido por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) contará con la participación de 168 deportistas de 21 selecciones nacionales de la región en competencia en el Velódromo de Peñalolén, que fue sede del Campeonato Mundial de Pista de la UCI en 2025.

Además de los países con más dominio de este deporte en América estarán presentes Argentina, Barbados, Bermudas, Brasil, Cuba, República Dominicana, Grenada, México, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Jamaica.



En la delegación colombiana se destacan Kevin Quintero, referente del keirin y campeón defensor del título conseguido en Asunción 2025, y los medallistas panamericanos Stefany Cuadrado y Juan Esteban Arango.

Estados Unidos inscribió a la medallista de oro olímpica Kristin Faulkner, que brilló en París 2024, a los experimentados Brendan Rhim, Kayla Hankins y al joven talento Ashlin Barry.

Canadá, en tanto, estará liderada por la medallista olímpica Lauriane Genest, especialista en pruebas de velocidad.

La competencia entregará 22 títulos continentales en las categorías masculino y femenino, 11 para cada una, y un total de 66 medallas. Además, dará puntos UCI, fundamentales para el ranking internacional de Copas del mundo y el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La primera edición del Panamericano de Ciclismo de Pista se disputó en la ciudad colombiana de Cali en 1974, y el evento se celebró cada dos años hasta 2004, que comenzó la disputa anual. La anterior competencia se desarrolló en la ciudad paraguaya de Asunción.

Es la cuarta vez en la historia de esta competencia que Chile es elegida como sede, luego de albergar las ediciones de 1980, 1994 y 2015.

La delegación chilena contará con un total de 19 deportistas entre los que destaca Jacob Decar de 25 años, quien compitió en el pasado Mundial de Ciclismo de la UCI en el que el país austral fungió de local.

Decar es considerado uno de los mejores ciclistas chilenos tras destacar en la séptima ubicación del ranking mundial UCI en pruebas de resistencia (Endurance), convirtiéndose en el segundo latinoamericano presente en el top 10 de esta lista, lo cual es una posición inédita para Chile.

El pedalista oriundo de Buin, que ganó bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, es especialista en medio fondo, compite en pruebas de resistencia y persecución como Madison y Eliminación, y particularmente en el Omnium.