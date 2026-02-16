Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / Kevin Quintero y Stefany Cuadrado liderarán a Colombia en Panamericano de Ciclismo de Pista en Chile

Kevin Quintero y Stefany Cuadrado liderarán a Colombia en Panamericano de Ciclismo de Pista en Chile

Este miércoles 18 de febrero, en Santiago de Chile, comenzará una nueva edición del Panamericano de Ciclismo de Pista. Colombia contará con sus mejores representantes.

Por: EFE
Actualizado: 16 de feb, 2026
Kevin Quintero, campeón defensor del título de Keirin conseguido en Asunción 2025, y la medallista panamericana Stefany Cuadrado.
Kevin Quintero, campeón defensor del título de Keirin conseguido en Asunción 2025, y la medallista panamericana Stefany Cuadrado.
Getty Images.

