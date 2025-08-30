Luto en el deporte colombiano, murió ciclista que corrió en el famoso Café de Colombia

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El ciclismo colombiano está de luto por el fallecimiento de Ramón Tolosa, histórico corredor que hizo parte del equipo Café de Colombia. El oriundo de Paipa, Boyacá, murió a los 65 años el viernes en hora de la mañana, en Ibagué, Tolima.
La noticia se dio a conocer sin mayores detalles sobre su muerte, aunque sí se sabe que hace algunos años sufrió un accidente cerebro-vascular en Bogotá.
Tolosa es muy recordado por su desempeño en el ciclismo en los 80s. Obtuvo victorias en etapas de la Vuelta a Guatemala, Vuelta a Colombia y Vuelta a Cundinamarca. Sin embargo, su triunfo más preciado fue el Panamericano de ruta en 1984.
El boyacense también vivió la experiencia de correr una gran carrera y lo consiguió en 1988 en la Vuelta a España, no obstante, no logró sostenerse y se tuvo que retirar.
Publicidad
Ramón hizo dupla en varias oportunidades con su hermano Rafael Tolosa, actualmente con 67 años, quien se coronó campeón de la Vuelta a Guatemala 1982 y Vuelta de la Juventud 1987.
Perfumería Yaneth, Banco de Colombia, Pony Malta, Almaneces y Joyerías Felipe, Coca Cola-Caja Social, Wester-Rossin.
Publicidad
1982
1983
1984