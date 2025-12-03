Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Golazo de Daniel Muñoz en Crystal Palace vs Burnley; definió como un delantero

Golazo de Daniel Muñoz en Crystal Palace vs Burnley; definió como un delantero

El lateral derecho colombiano Daniel Muñoz rompió el cero en el marcador, este miércoles, en el partido de Premier League, entrando al área y mostrando su capacidad de definición.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de dic, 2025
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos, en un partido del Crystal Palace, por Premier League
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos, en un partido del Crystal Palace, por Premier League
AFP

