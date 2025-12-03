Golazo de Daniel Muñoz en Crystal Palace vs Burnley; definió como un delantero

Crystal Palace se fue al descanso del partido contra Burnley ganando 1-0, de la mano del lateral derecho colombiano, Daniel Muñoz, quien se encargó de adelantar a su equipo en condición de visitante.

Al minuto 44 el defensor Marc Guehi decidió mandar la pelota al área, al segundo palo, donde la había pedido el futbolista antioqueño, quien se mandó al ataque sin dudarlo.

Daniel Muñoz logró correr e impactar la pelota de cabeza, mandándolo al otro palo y consiguiendo un golazo para el 1-0 del Crystal Palace contra Burnley, en la fecha 14 de la Premier League.



Así fue el gol de Daniel Muñoz en Burnley vs Crystal Palace, por Premier League: