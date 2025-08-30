Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, ¡atento!; 'novelón' con Bayern Múnich por fichaje que le negarían a última hora

Luis Díaz, ¡atento!; 'novelón' con Bayern Múnich por fichaje que le negarían a última hora

A horas de cerrar el acuerdo por el nuevo refuerzo 'bávaro', al conjunto alemán se le 'torcieron' con el futbolista ya en Alemania; no le quieren dar salida.