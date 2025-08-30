Luis Díaz, ¡atento!; 'novelón' con Bayern Múnich por fichaje que le negarían a última hora

¡Todo un ‘novelón’! Reveladoras informaciones llegan desde territorio alemán, con el Bayern Múnich como principal protagonista, por fichaje de futbolista que, a pesar de tener ya todo cuadrado, sería presionado por su club para no arribar a los ‘bávaros’.

Y es que, lo que en horas de la mañana sería una operación casi que confirmada, ahora la situación parece haber cambiado, complicando todo para los alemanes y para el mismo Nicolás Jackson, quien ya emprendió vuelo hacia Múnich.

“¡Nicolas Jackson al Bayern! ¡Aquí vamos! Acuerdo con el Chelsea para su primera cesión. Tarifa de préstamo de 15 millones de euros por una temporada, más cláusula de opción de compra no obligatoria para un paquete de 80 millones de euros y cláusula de venta”, fueron las palabras de Fabrizio Romano, este sábado, confirmando el acuerdo entre el cuadro inglés y los ‘bávaros’ por los derechos del futbolista, quien tiene presupuestado jugar esta temporada con los ‘teutones’.

Sin embargo, una lesión habría complicado todo el panorama. Y es que, en la jornada de este sábado, el Chelsea sufrió la baja de un futbolista importante en la victoria por 2-0 contra Fulham, en Premier League; misma razón por la que ya no cedería a Jackson, teniendo en cuenta que la vacante quedaría libre para él pueda jugar con los ‘blues’.

“Chelsea informa al Bayern Múnich que no procederá con el préstamo propuesto de Nicolas Jackson después de la lesión de Liam Delap. El delantero de 24 años viajó a Alemania para cerrar su transferencia con el Bayern, pero Chelsea le solicitó al senegalés que regrese a Londres”, citó el portal inglés ‘The Athletic’, dando reveladores detalles del inesperado giro que se ha presentado en las últimas horas.



¿Y ahora qué?

En Alemania también circulan otras informaciones que, a pesar de que confirman la intención del Chelsea por no darle salida al futbolista senegalés y tenerlo nuevamente en sus filas; pues la operación ya sería un hecho y solo sería cuestión de horas para que Nicolas Jackson presente exámenes médicos y sea oficializado como nuevo jugador ‘bávaro’.

“El Chelsea intentó revertir su decisión tras la lesión de Delap y retener a Nicolas Jackson, pero su equipo se negó. El delantero ha llegado a Múnich para pasar el reconocimiento médico antes de fichar por el Bayern”, citó el portal alemán ‘Taggat’.

Se espera que en las próximas horas se defina la situación, para determinar si el jugador africano se queda en los ‘blues’ o arriba hacia el conjunto alemán.