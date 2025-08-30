“Ya convocaron a Dayro Moreno, díganles a los camioneros que no vayan a hacer paro”

Luego de conocerse los 26 convocados de la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas, las miradas esta vez no se fueron hacia Luis Díaz o James Rodríguez, sino a la sorpresa de los llamados: Dayro Moreno.

El delantero del Once Caldas, con 39 años, recibió la citación del técnico Néstor Lorenzo y la mayoría de hinchas de la 'tricolor' se mostraron emocionados de que fuera tenido en cuenta, algo que también avalaron históricos del combinado nacional, como en el caso de Carlos 'Pibe' Valderrama.

En un video publicado por el otrora '10' y capitán de la Selección Colombia en sus redes sociales, se pudo ver la jocosa y sorpresiva reacción cuando vio que Dayro Moreno estaba entre los convocados para los duelos frente a Bolivia (4 de septiembre) y Venezuela (9 de septiembre).



Reacción del Pibe Valderrama a convocatoria de Dayro Moreno a Selección Colombia

"Ñerda, marica, si señor, Dayro Moreno, no joda, vaya a mamar", comenzó diciendo el '10' de forma jocosa y sorpresiva, algo que en redes sociales fue toda una sensación por su forma auténtica de ser.

Y para continuar decidió hacer un cchiste tras el llamado de Dayro a la Selección Colombia, diciéndole a su esposa: "Qué calidad, hay que decirle a la gente, a los camioneros que no vayan a hacer paro, ya lo llamaron que es lo que estaban esperando", algo que causó gracia en su pareja Elvira Redondo.

Para cerrar su emoción por la convocatoria de Moreno Galindo, el 'Pibe' Valderrama hizo un llamado a los hinchas para el próximo 4 de septiembre contra Bolivia, encuentro que se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

“Qué bueno, qué calidad, bueno muchachos a llenar el Metropolitano que vamos a clasificar al Mundial, con todos los fierros. Todo bien, todo bien", finalizó Valderrama en el video de reacción de los 26 llamados de Néstor Lorenzo para las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, las últimas dos jornadas del clasificatorio al Mundial de 2026 (Estados Unidos, México y Canadá).

Convocatoria de la Selección Colombia para partidos contra Bolivia y Venezuela:

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas DAF

⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)

⁠Luis Javier Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)