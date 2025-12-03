Síguenos en:
Gol Caracol  / Kylian Mbappé 'noqueó' al Athletic Bilbao; el francés lideró al Real Madrid en San Mamés

Kylian Mbappé 'noqueó' al Athletic Bilbao; el francés lideró al Real Madrid en San Mamés

Otra gran actuación de Kylian Mbappé con Real Madrid, que superó 0-3 al Athletic Bilbao en juego adelantado de la Liga de España. Kylian Mbappé marcó doblete y dio asistencia.

Por: EFE
Actualizado: 3 de dic, 2025
Real Madrid superó al Athletic Bilbao con gran actuación de Kylian Mbappé.
Real Madrid superó al Athletic Bilbao con gran actuación de Kylian Mbappé.
AFP

