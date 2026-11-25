La temporada ciclística 2027 está a punto de subir el telón con el inicio del calendario UCI WorldTour en Australia, pero lo hará sin la presencia de su principal figura. El esloveno Tadej Pogačar no estará en la línea de salida del Tour Down Under ni en la Cadel Evans Great Ocean Road Race, pruebas que marcaron su debut profesional en 2019.

El equipo UAE Team Emirates y su cuerpo médico han decidido descartar el viaje intercontinental para mantener a la estrella cerca de casa y supervisar al detalle la recta final de su rehabilitación.

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El factor determinante para declinar la invitación a suelo australiano fue el grave accidente que sufrió el esloveno durante la octava etapa de la última Vuelta a España, competencia que lideraba con el maillot rojo.

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La caída obligó a Pogačar a pasar por el quirófano tras confirmarse un cuadro médico complejo: conmoción cerebral, fractura de clavícula izquierda, fractura cervical estable de la vértebra C7, además de múltiples cortes y hematomas. Ante la magnitud de las lesiones, el equipo ha optado por la prudencia para asegurar un retorno con plenas garantías físicas.



A pesar de los esfuerzos de la organización oceánica por contar con el quíntuple campeón de la Grande Boucle, la prioridad médica se impuso a las negociaciones, según explicó el director del Tour Down Under y exfutbolista sobre ruedas, Stuart O'Grady:

La hoja de ruta definitiva del número uno del mundo para el nuevo año se hará oficial durante la concentración de pretemporada que el UAE llevará a cabo en Benidorm (Alicante) a partir del 18 de diciembre.

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Aunque el calendario detallado aún no se ha presentado, el propio Pogačar adelantó que sus prioridades apuntan al Tour de Francia —donde buscará su histórico sexto título— y a los monumentos de primavera, con especial énfasis en el Tour de Flandes y la París-Roubaix, una de las pocas asignaturas pendientes en su brillante palmarés.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. Getty Images.

"En la próxima concentración, hablaré con los directores y entrenadores, y entonces elaboraremos un plan, pero tengo buenas sensaciones", dijo Pogacar.

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Con la baja confirmada para el estreno australiano que inicia el 19 de enero, el pelotón internacional aguarda por el regreso del corredor esloveno en las competencias primaverales del continente europeo.