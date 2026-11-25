El español Carlos Alcaraz afirmó este miércoles que el tenis y él echan de menos al italiano Jannik Sinner, quien se sometió a una operación el martes por su lesión en la rodilla derecha, y agregó que está convencido de que "volverá aún más fuerte y siendo mejor jugador".

"Obviamente, el tenis le echa de menos. Yo le echo de menos. No nos vemos desde abril. En cuanto a la decisión de operarse, creo que fue una decisión que tomó el equipo", dijo el español en rueda de prensa desde Bolonia, con motivo de la Copa Davis.

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"Es joven y todavía tiene muchos años de carrera por delante, así que estoy convencido de que volverá aún más fuerte y siendo mejor jugador", agregó.

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El de El Palmar (Murcia), que se enfrentó a Sinner durante su carrera hasta en diecisiete ocasiones, con un balance de 10 victorias a su favor y siete derrotas, subrayó que está deseando verle entrenar de nuevo y volver a la pista.



"Por supuesto, le deseo que tenga una recuperación lo más rápida y satisfactoria posible. Espero que podamos volver a encontrarnos en el circuito, verle por allí y charlar con él", dijo, sobre un tenista con quien comparte una gran relación deportiva.

Jannik Sinner, tenista italiano, quedó eliminado en la segunda ronda del Roland Garros 2026 AFP

El italiano, de 25 años, arrastra una tendinopatía en la parte externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial, una lesión por sobrecarga que puede afectar a deportistas sometidos a movimientos repetitivos, cambios de dirección y frenadas de alta intensidad, como ocurre en el tenis.

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La operación a la que se sometió se desarrolló según lo previsto y consistió en un alargamiento de la cintilla iliotibial, la estructura tendinosa que recorre la parte externa del muslo hasta la rodilla.

"Echo mucho de menos estar en la pista y ahora voy a comenzar mi proceso de recuperación junto con mi equipo. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Hasta pronto!", digo el italiano en un mensaje en redes.