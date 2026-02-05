Nacionales de ciclismo 2026; programación, pruebas en las que estará Egan Bernal y mucho más

Las emociones del ciclismo colombiano comienzan en este 2026 con los Campeonatos Nacionales de Ruta y Contrarreloj. Más de 600 corredores competirán en el departamento de Cundinamarca, recorriendo varios municipios de la sabana norte de Bogotá. Este jueves 5 de febrero inicial el calendario de estas pruebas con la Contrarreloj.



Egan Bernal y las figuras que competirán

En la categoría Hombres Élite, el campeonato contará con la presencia de corredores que compiten en la máxima élite del ciclismo mundial, encabezados por el actual bicampeón nacional de ruta Egan Bernal y Brandon Rivera, del INEOS Grenadiers. También estarán presentes: Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quienes llegan como referentes internacionales y candidatos naturales a disputar el título nacional.

Egan Bernal defenderá sus títulos nacionales en contrarreloj y ruta. Foto: Ineos.

El listado también incluye representantes de equipos UCI ProTeam, como Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma); Santiago Umba (Solution Tech Nippo Rali); el actual bicampeón nacional de ruta Sub-23 y que correrá esta temporada en la categoría élite, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), así como una sólida base de corredores vinculados a estructuras continentales y nacionales, entre ellas Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco–Sportfitness, Nu Colombia, Orgullo Paisa, Hino One La Red Suzuki y múltiples proyectos regionales

En la categoría Élite femenina, sobresale la presencia de Paula Andrea Patiño, corredora del Laboral Kutxa–Fundación Euskadi, una de las ciclistas colombianas con mayor recorrido en el calendario internacional, junto a figuras consolidadas como Diana Carolina Peñuela, Stefania Sánchez, Erika Milena Botero, Laura Daniela Rojas y María Paula Latriglia, integrantes del Team Sistecrédito.



Calendarios y cierres viales

Jueves 5 de febrero – Zipaquirá:



- Pruebas: contrarreloj individual en las categorías damas juveniles, juveniles hombres, damas Sub-23, élites y hombres Sub-23 y élite UCI.

- Punto de salida y llegada: glorieta de la Calle 4, variante Zipaquirá.

- Cierre vial: 7:00 a. m. a 1:30 p. m.

Viernes 6 de febrero – Tocancipá:

- Pruebas: circuito para las categorías juveniles y damas Sub-23.

- Escenario: Autódromo de Tocancipá (circuito de 2,7 km por vuelta).

- Cierre vial: no aplica, no afecta la movilidad del sector.

Sábado 7 de febrero – Sopó / Guasca:

- Pruebas: ruta para hombres Sub-23 y damas élites.

- Recorrido: Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Chocontá, Villapinzón y Guasca (124,5 km).

- Punto de salida: parque principal de Sopó.

- Punto de llegada: parque principal de Guasca.

- Cierre vial: 7:00 a. m. a 12:30 p. m.

Domingo 8 de febrero – Zipaquirá:

- Pruebas: ruta para hombres élite.

- Recorrido: circuito urbano y tramos rurales (209,9 km).

- Punto de salida y llegada: Mirador de las Salinas, Zipaquirá.

- Cierre vial: 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

