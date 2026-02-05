Síguenos en:
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Nacionales de ciclismo 2026; programación, pruebas en las que estará Egan Bernal y mucho más

Nacionales de ciclismo 2026; programación, pruebas en las que estará Egan Bernal y mucho más

Del 5 al 8 de febrero, en Cundinamarca, se llevará a cabo el Campeonato Nacional de Ruta y Contrarreloj de 2026. Egan Bernal y otras figuras estarán presentes.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 5 de feb, 2026
Egan Bernal será la principal figura en los Nacionales de Ruta 2026.
FCC.

