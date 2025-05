Nairo Quintana, al borde de una sanción en el Giro de Italia: "Eso no se puede hacer"

Nairo Quintana ha sido protagonista en el Giro de Italia 2025. Prueba de ello fue lo realizado el pasado miércoles 21 de mayo, en la etapa 11. Allí, entre Viareggio y Castelnovo ne' Monti, 'el Cóndor' hizo parte de la fuga, junto a Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), Pello Bilbao (Bahrain - Victorious), Wout Poels (XDS Astana Team) y Luke Plapp (Team Jayco AlUla), luchando por la victoria.

Finalmente, no se le dio y quien se impuso fue Richard Carapaz (EF Education EasyPost), luego de ser 'cazados' por el grupo principal. Sin embargo, el esfuerzo del 'escarabajo' tuvo su recompensa y así lo informó Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval, en la transmisión de la jornada 12. "Le dieron el combativo a Nairo Quintana. Qué bueno. Tiene el número rojo. Gracias a la votación popular", dijo.

Pero no fue lo único y, en Caracol Sports, Jhon Jaime Osorio complementó. "Lo de Nairo fue interesante porque consiguió el esprint, sumó puntos en la montaña y, de hecho, de los que iban en la fuga, se mantuvo en el grupo y llegó a solo 20 segundos. Al final se descolgó en la llegada, pero se mantuvo al paso de ese lote líder que iba al frente", expresó, destacando la labor del boyacense.

Eso sí, no todo fue alegría. Dichos comentarios los hicieron, cuando faltaban poco más de 113 kilómetros para la meta, en Viadana (Oglio-Po). Y es que, en ese momento, Nairo Quintana bajó hasta el carro del Movistar Team a buscar una chaqueta, teniendo en cuenta que estaba lloviendo y para volver a conectar con el grupo principal, realizó una maniobra que está prohibida en el ciclismo.

Nairo Quintana, protagonista en la etapa 11 del Giro de Italia 2025, yéndose en la fuga Getty Images

"Cuidado porque los van a sancionar a estos porque se albergaron más de lo normal, pegados al auto. Los va a sancionar el comisario, quien ya debe estar viendo el video. Si no se retiran ya, se va a venir un castigo. Si fue una asistencia mecánica está bien, una pequeña ayuda no hay problema y se perdona, pero no pueden estar detrás del vehículo", comentó 'Goga' sobre este tema.

Y finalizó diciendo que "no hay necesidad porque te quitan puntos UCI y no se justifica por un castigo como este". Recordemos que ningún ciclista puede hacer trascoche porque estaría sacando una ventaja, al cortar el viento en contra y aumentar su velocidad, lo que le facilita alcanzar al pelotón que era la finalidad, en este caso, para Nairo Quintana y los otros dos que estaban con él.