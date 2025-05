Nairo Quintana se enfermó en el Giro de Italia: "Ha sido difícil y peor de lo que esperaba"

Nairo Quintana está corriendo el cuarto Giro de Italia de su carrera. La primera vez fue en 2014, cuando se coronó campeón; posteriormente, fue subcampeón en 2017 y terminó en el puesto 19 en 2024. Ahora, llegó a la edición del 2025, como gregario de Einer Rubio, quien fue elegido como líder del Movistar Team. Allí, su trabajo ha sido más que positivo, pero no todo es 'color de rosa'.

Este viernes 16 de mayo, entre Castel di Sangro y Tagliacozz, se disputó la séptima jornada, que contó con un trayecto de 168 kilómetros y varios ascensos: dos puertos de segunda categoría, uno de tercera y otro de primera, con final en alto. En dicha jornada, 'el Cóndor' terminó de 27, a un minuto y cuatro segundos, quedando de 24 en la general, a dos minutos y 44 segundos del líder.

"La idea es buscar una etapa, pero, principalmente, llevar a Einer Rubio. No fue un día bueno para nosotros, pero esperamos firmar mejores. Hay equipos fuertes; eso sí, esto apenas empieza y, en medio de todo, estamos bien ubicados para poder jugar y seguir en la pelea", afirmó Nairo Quintana, en entrevista con Mauricio Molano, periodista de Caracol Sports y enviado especial.

Pero dio una mala noticia. "De mi parte, un poco peor de lo que se espera. Estos días son difíciles para mí porque son de muchísima alergia y eso pasa factura. Lo importante es que Einer Rubio llegó adelante y ese es el gran objetivo. En lo personal, jugaré de otra manera. Cada vez que vayamos más para arriba, pueda encontrar un clima que me favorezca y hacer cosas buenas", añadió.

"Lo importante es que hay piernas. He estado bien. El problema es que este polen me molesta demasiado. Si llueve será mejor, así puedo aprovechar y buscar una victoria de etapa. La manera de contrarrestar eso es con lluvia o con menos sol o más nublado. Esta es la época pico de las alergias, solo queda cruzar los dedos y que no pase nada más", sentenció el 'escarabajo'.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 7 del Giro de Italia 2025 AFP

Entrevista exclusiva con Nairo Quintana, en Caracol Sports