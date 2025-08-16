Luis Díaz, tras su primer título y gol con Bayern Múnich: "Soñarlo así, era imposible"

Luis Díaz no pierde el tiempo en Bayern Múnich. Este sábado 16 de agosto, ya escribió su nombre en una página dorada de la institución, tras ganar la Supercopa de Alemania. Y es que, además de haber marcado su primer gol con dicha camiseta, logró el título, luego de vencer 2-1 a Stuttgart, en el Mercedes Benz Arena.

Por eso, no ocultó su alegría y así lo expresó en declaraciones posteriores al compromiso. "Muy feliz y contento por poder marcar ese gol tan especial y que no olvidaré. Es mi primer título y era mi primer partido oficial con la camiseta del Bayern Múnich. Fue una noche espectacular", afirmó de entrada el delantero colombiano.

Pero no fue lo único y fiel a su estilo, con la humildad que lo caracteriza, dejó claro que no se conformará con lo conseguido e irá por mucho más. "Seguiré trabajando de la misma manera y hasta mejor para poder conseguir todos los títulos posibles en esta institución, que es tan grande, se lo merece y uno lo lucha", añadió.

Luis Díaz, delantero colombiano, anotó contra Stuttgart y se coronó campeón de la Supercopa de Alemania AFP

Sin duda, fue un debut soñado. El director técnico, Vincent Kompany, depositó su confianza en Luis Díaz, al que alineó como titular, y el jugador respondió a la perfección. "Soñarlo así era imposible. Mejor no podía ser. Feliz por poder anotar mi primer gol en el Bayern Múnich y dar una mano, ayudando para conseguir un título", dijo.

Publicidad

"Era mi primer partido oficial, entonces era muy especial, así que se va a tornar importante para mí y mi vida, va a quedar siempre marcado. Contento por el equipo y el título", sentenció Luis Díaz, quien, ahora, se prepara para el primer juego en Bundesliga, que es el viernes 22 de agosto, a la 1:30 p.m. (Hora de Colombia), contra RB Leipzig.