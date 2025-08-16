Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, tras su primer título y gol con Bayern Múnich: "Soñarlo así, era imposible"

Luis Díaz, tras su primer título y gol con Bayern Múnich: "Soñarlo así, era imposible"

En medio de la alegría por ser campeón, el colombiano Luis Díaz ofreció unas declaraciones que demuestran que no se conformará con lo conseguido y va por más.

Luis Díaz, delantero colombiano, celebra su gol con Bayern Múnich, en la Supercopa de Alemania
Luis Díaz, delantero colombiano, celebra su gol con Bayern Múnich, en la Supercopa de Alemania
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 16, 2025 04:39 p. m.