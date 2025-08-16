Jhon Durán, en el 'ojo del huracán' en Turquía y todo por una jugada en Göztepe vs. Fenerbahçe

Jhon Durán hizo parte del empate a cero goles del Fenerbahçe en su visita al Göztepe, en compromiso válido por la segunda jornada de la Superliga de Turquía. Los 'canarios' amarillos' tuvieron oportunidades para quedarse con los tres puntos este sábado 16 de agosto, incluso un penalti, en los últimos instantes, fue desperdiciado por Talisca. En cuanto al rendimiento del delantero colombiano, fue protagonista de una acción en donde muchos pidieron la tarjeta roja para él.

En medio de una disputa del balón en la primera parte, Jhon Jáder terminó por propinarle un codazo en el rostro a Allan Godói Santos, defensor del Göztepe, quien tras sentir el golpe terminó en el césped con sendas muestras de dolor. Por su parte, el artillero antioqueño sólo levantó las manos en señal de que había sido una jugada fortuita.

Jhon Durán, jugador colombiano del Fenerbahçe. Jhon Durán, jugador colombiano del Fenerbahçe.

Lo cierto es que al exjugador del Al Nassr y Aston Villa sólo le sacaron la cartulina amarilla, pero en las redes sociales los comentarios 'estallaron' pidiendo tarjeta roja para Durán. Muchos de los usuarios que comentaron no sólo eran fanáticos del Göztepe, también de comentaristas en el fútbol turco y de seguidores del Galatasaray, equipo archirrival del Fenerbahçe.

Publicidad

"Jhon Durán le da un codazo a su oponente deliberadamente, incluso después de una jugada. Esto debería haber sido una tarjeta roja, sin duda", se leyó en una cuenta en 'X' que sigue la actualidad del Galatasaray y del balompié otomano.

Sinan Engin: Amrabat'ın yaptığı hareket net penaltı. Jhon Duran'ın yaptığı pozisyon net kırmızı kart!#beyazfutbol pic.twitter.com/cquR3rvVRZ — Sacha Speedy GONZALES (@SachaSpeedyboey) August 16, 2025

"Es claramente roja para Jhon Durán", escribió Volkan Yılmaz, periodística turco en la misma red social de 'X'. Mientras que en un programa de análisis turco tras el juego de este sábado, uno de los panelistas opinó: "La jugada de Amrabat es penalti claro. La posición de Jhon Durán es tarjeta roja clara".



Acá la jugada en la que Jhon Durán propinó un codazo en Göztepe vs. Fenerbahçe:

Şuna kırmızı diyenle futbol konuşmam!!!

Jhon Duran arkadaşına şaka yapıyor!

yine saldırın siz büyük geliyoruz büyük!!!#GOZvFB @Fenerbahce

pic.twitter.com/yYeq7Rtxvk — JigSaw (@JigSawOffical) August 16, 2025

Publicidad

Jhon Duran net kırmızı lan bu!!



Yazıklar olsun!!!pic.twitter.com/oaNEmD4oQ3 — Volkan Yılmaz (@_vlknylmz) August 16, 2025

Jhon Duran’ın dirseği hareket net kırmızı kart.



Göztepe - Fenerbahçe #gözvfb

Hakem rakip 10 Yasin kol kart penaltı utanmaz adamlar 10 pic.twitter.com/UsrOJqOwOr — Pozisyon Yorumları (@pozisyonyorm) August 16, 2025

El partido de Jhon Durán desde los números

Según las estadísticas proporcionadas por 'Sofascore', el delantero 'cafetero' tuvo 24 toques de balón, dos quites y ganó cuatro duelos de sietes disputados en el campo de juego. Además, tuvo una precisión en los pases del 65 por ciento, en los 75 minutos jugados en el césped del Göztepe Gürsel Aksel Stadı. Su calificación fue de 6.2.

Hay que indicar que este juego, hubo tres expulsados: dos en Göztepe y uno en el Fenerbahçe.