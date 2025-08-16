Luis Díaz, sin rodeos: explicó por qué decidió fichar por Bayern Múnich

Luis Díaz nunca olvidará el sábado 16 de agosto de 2025. Y es que no solo anotó su primer gol con la camiseta del Bayern Múnich, sino que, además, se coronó campeón de la Supercopa de Alemania. Dicho título llegó, luego de que vencieran por 2-1 a Stuttgart, en el Mercedes Benz Arena, escribiendo una página dorada en el club.

Su principal objetivo, tal y como lo dijo el día de su presentación, era ganar torneos con dicha camiseta y lo está consiguiendo. Sin embargo, tomar la decisión de irse al conjunto alemán no fue fácil y menos cuando, sobre la mesa, había tantas ofertas. Barcelona y Al Nassr fueron tan solo algunos de los que mostraron un serio interés.

Por eso, en declaraciones posteriores al compromiso de la Supercopa, Luis Díaz aclaró por qué eligió al Bayern Múnich por sobre otras propuestas que sonaron en su momento. "Estar en esta institución es algo increíble, muy especial y único. Es un club demasiado grande", afirmó de entrada en una corta charla exclusiva con 'ESPN'.

"Desde el primer día, se ha sentido la atmósfera, el apoyo de los hinchas, de los que trabajan en el club y todos en general. Estoy muy contento y seguiré trabajando para mejorar y adaptarme, contando con la confianza del cuerpo técnico y mis compañeros", añadió el guajiro, quien arribó allí, tras varias temporadas en el Liverpool.

Luis Díaz, futbolista colombiano, en la Supercopa de Alemania, entre Bayern Múnich y Stuttgart AFP

"El Bayern Múnich se interesó por mí y me propuso muy buenas cosas. Traté de buscar un gran club, con cosas buenas y que estuviera participando en competiciones internacionales. Contento de ser parte de este equipo y seguir trabajando de estar manera para hacer las cosas bien para lo que se viene, que es bastante", sentenció.

Recordemos que el próximo viernes 22 de agosto, los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Bundesliga. Allí, el rival de turno será RB Leipzig, en un compromiso programado para la 1:30 de la tarde (Hora de Colombia), en el estadio Allianz Arena, y donde Luis Díaz espera ser titular, como sucedió en el juego de la Supercopa.