Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, sin rodeos: explicó por qué decidió fichar por Bayern Múnich

Luis Díaz, sin rodeos: explicó por qué decidió fichar por Bayern Múnich

Antes de salir de Liverpool, varios equipos sonaban como posible destino para Luis Díaz, pero hubo una serie de razones por las que eligió al club alemán.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol en la Supercopa de Alemania
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol en la Supercopa de Alemania
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 16, 2025 05:23 p. m.