Vea el video; Yerry Mina erró penal, pero el Cagliari avanzó en la Copa Italia

Este sábado, por los 32avos de final de la Copa Italia, Cagliari se enfrentó a Virtus Entella en el Unipol Domus. El partido terminó 1-1 con anotaciones de Roberto Piccoli (45’) y un autogol de Alessandro Deiola (86’). En la tanda de penaltis, el equipo de Yerry Mina se impuso 5-4 y avanzó a la siguiente fase.

El defensor de la Selección Colombia fue titular con el conjunto de Cerdeña y tuvo en sus pies la posibilidad de liquidar el encuentro en los 90 minutos. Sin embargo, el nacido en Guachené (Cauca) falló un cobro desde los 12 pasos al enviar su remate por encima del arco. Tras esa acción, Virtus Entella consiguió el empate que forzó la definición desde el punto blanco.



Vea el penal que falló Yerry Mina con Cagliari en la Copa Italia