Nairo Quintana vuelve a mostrar impactantes heridas y da anuncio a días de Vuelta a España

Nairo Quintana es tema de preocupación entre aficionados y su propia escuadra, el Movistar Team, pues fue inscrito para la Vuelta a España 2025, pero no se sabe en qué condición llegará a ella o si podrá participar.

El ‘escarabajo’ se estaba poniendo a punto para la ronda ibérica en la Vuelta a Burgos, pero un fuerte impacto en la tercera etapa lo llevó no tomar la partida en la jornada siguiente.

Posteriormente, el propio corredor mostró en sus redes sociales las heridas con las quedó en la espalda, imagen que dio claridad sobre la magnitud de su accidente.

Fotos: Movistar Team y @nairoquincoficial.

En consecuencia, se prendieron las alarmas de cara a su aparición en la Vuelta a España, pues esta empezará el 23 de agosto en Italia y tiene a Quintana como referente del elenco ‘telefónico’.

El boyacense es llamado a liderar su formación debido a que Enric Mas, que iba a fungir como jefe de filas, está de baja en lo que resta de la temporada por una tromboflebitis que se halló en la pierna izquierda luego del pasado Tour de Francia.

Por ello, se vigila de cerca la situación del colombiano, que no ha sido sacado de la lista de preinscritos y que dio un nuevo parte de su presente en la mañana de 12 de agosto, a semana y media de la ronda ibérica.



Nairo Quintana vuelve a mostrar heridas y hace anuncio

El pedalista de 35 años de edad compartió en sus redes sociales una fotografía de su espalda en la que se observan 3 grandes heridas.

Junto a la imagen, el corredor plasmó un mensaje esperanzador sobre su recuperación: “La cosa va un poquito mejor”.

Sin embargo, no confirmó si alcanzará a estar en la Vuelta a España 2025, en la que es esperado por su equipo y que se llevará a cabo ente el sábado 23 de agosto y el domingo 14 de septiembre.

El otro colombiano confirmado hasta el momento es Egan Bernal, del equipo británico Ineos Grenadiers.

