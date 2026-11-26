El esloveno Primoz Roglic, cuatro veces ganador de la Vuelta y reciente campeón de Europa contrarreloj, contempló a sus 37 años la posibilidad de colgar la bicicleta al final de esta temporada, pero tras pensarlo mucho, optó por fichar por el NSN y perseguir retos aun pendientes.

"Cuanto más pensaba menos sabía que hacer. Puedo elegir cuándo terminar, y por otro lado sigo sintiendo atracción por el ciclismo. Me gusta competir, aún tengo asuntos pendientes en el ciclismo", señala Rogli, ganador del Giro 2023, en una entrevista que refleja Cyclingnews.

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Para Roglic no hubiera tenido sentido seguir en el ciclismo "si no te importara ser el primero, el décimo o el centésimo y que eso no te afectara, pero decidió seguir en activo en 2027 con el maillot del NSN de Andrés Iniesta, y además no descarta seguir en 2028.

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"Lo único fijo en la vida es la muerte y los impuestos. Empiezo la temporada 2027, y puede ser la última, pero veamos cómo nos va y adónde vamos.", aclaró.



También se refirió Roglič a la posible celebración de la Gran Salida del Tour de Francia en su Eslovenia natal en 2029, lo que podría aportar un factor importante sobre su futuro.

"Quizás esto aporte algo más. Entramos en 2027, y en 2029 tendré 40 años. Si entonces me veo como ahora, podría seguir", bromó el esloveno.

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Roglic admite que le costó trabajo tomar la decisión de continuar en activo, ya que "cuanto más los pensaba menos sabía qué hacer"-

"Entonces empecé a pensar, y cuanto más pensaba, menos sabía realmente qué hacer", y tras dar prioridad a la retirada, llegó después el cambio de opinión. "En primer lugar, se trataba más bien de continuar compitiendo o no, y luego decidir donde, con qué equipo".

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"Al final llegué a las cosas que más valoraba. Eso era la confianza, la fe y el apoyo del equipo y de todo lo demás relacionado con el equipamiento y todo lo que conlleva."

Tadej Pogacar y Primoz Roglic, dos de los mejores ciclistas del mundo, en el Tour de Romandía 2026 Getty Images

Llegó entonces la oferta del NSN de Iniesta, se produjeron reuniones y el equipo escuchó las condiciones del correor.

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"En primer lugar, escucharon, y cuando hablaron, tuve la sensación de que eran personas en las que podía confiar plenamente, que me brindarían todo su apoyo y confianza. Así que, con esa sensación, todo fue bastante rápido."

Unos días después, firmó el contrato, y enseguida llegó a España para la primera concentración de pretemporada del equipo.

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"Fue todo muy rápido y fácil, y estoy feliz de haber tenido esta oportunidad, y estoy muy contento de estar aquí ahora", dijo Roglič.

Un nuevo Roglic, con nuevo maillot y con la ambición de siempre ya sueña con la nueva temporada.

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"Espero que pase algo bueno. A todos nos gusta que pasen cosas, ya sean victorias o lo que sea, pero lo único seguro son los desafíos. Los desafíos llegarán. Ya sabes, las cosas malas llegarán. Eso es algo bastante seguro, y de hecho, estoy deseando afrontarlo. Espero poder aportar, en términos de resultados, algo positivo, y que todos estemos contentos por haber dado lo mejor de nosotros este año", finalizó.