Bayern Múnich perdió 2-1 con Lille este miércoles por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League, en un partido marcado también por el regreso a las canchas de Luis Díaz poco más de un mes de haberse lesionado. Y en medio de la vuelta del colombiano, le tocará asumir más responsabilidad dentro del equipo, ante la ausencia de otras figuras, y los malos resultados que se les están dando.

En el diario 'Bild' ya hablan de los inconvenientes en el cuadro de Baviera: "Las cosas tampoco le están yendo bien al FC Bayern en el terreno de juego. Es la primera derrota de la temporada para el conjunto muniqués. Sin embargo, en todas las competiciones, también suman seis empates (con 11 victorias y una diferencia de goles de 55:20). Esto significa que el equipo se encuentra actualmente segundo en la Bundesliga, detrás del Dortmund. Se enfrentará al Hertha BSC en los octavos de final de la Copa de Alemania (1 de diciembre, 20:45). Pero en la Champions League, el máximo campeón alemán ha caído al puesto 15, ¡los primeros indicios de una crisis para Kompany!".

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Y es que además de que los resultados se vienen escapando, o en el caso reciente cayendo de forma sorpresiva, lo que también complica el panorama para los bávaros es que tiene varios lesionados, la mayoría de las estrellas, como Harry Kane o Michael Olise.

Luis Díaz, futbolista colombiano en el Bayern Múnich Bayern Múnich

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"No es solo la derrota lo que está perjudicando al Bayern en este momento; la gran cantidad de lesiones les está causando serios problemas. ¡Kompany está prácticamente sin delantero! En Lille, no contaron con sus dos estrellas principales, Harry Kane (33/operado tras una rotura de sindesmosis en el tobillo izquierdo) y Michael Olise (24/contusión en el antepié izquierdo). Además, el fichaje de 50 millones de euros, Ismael Saibari (25/rotura de sindesmosis en el tobillo izquierdo), Serge Gnabry (31/lesión muscular en el muslo izquierdo), Alphonso Davies (26/rotura de fibra muscular en el muslo izquierdo) y el capitán Manuel Neuer (40/rotura parcial de tendón en el pie derecho) están todos lesionados", detallaron.



Y ahí es cuando nuevamente aparece el nombre de Luis Díaz, quien es luz de esperanza en medio de la tormenta que vive el elenco alemán, y desde hace varios días mencionan que sería el elegido para jugar como delantero centro, algo que ya hizo en su paso por el Liverpool.

"Jamal Musiala (23 años, dos apariciones tras sufrir una rotura muscular en el muslo derecho) y Luis Díaz (29 años, de regreso tras una rotura muscular en el muslo izquierdo) aún no eran candidatos para el once inicial y no debían sobrecargarse tras sus lesiones musculares. Por lo tanto, el lateral derecho Konrad Laimer (29 años) jugó como delantero en Lille. Detrás de él, Lennart Karl (18 años), Aleksandar Pavlovic (22 años, normalmente mediocampista defensivo) y Nathaniel Brown (24 años, normalmente lateral izquierdo) formaron un ataque de tres hombres", algo que podría cambiar para este sábado contra el Hamburgo, cuando el atacante guajiro podría ser inicialista.

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En la jornada sabatina de la Bundesliga, el Bayern Múnich visitará al Hamburgo desde las 9:30 a.m., por la fecha 11 del campeonato alemán, en la búsqueda de una victoria que lo mantenga cerca del líder de la tabla de posiciones, el Borussia Dortmund.