La Selección Colombia de esquí náutico tuvo protagonismo de primer nivel en el Latinoamericano de Chile, que se desarrolló en el Lago Los Morros, en la ciudad de Santiago y que tuvo destacados logros para los deportistas de nuestro país, tanto a nivel individual como colectivo, tanto así que al final se terminó con el subcampeonato general siendo escolta del representativo local, con 25.694,45 puntos, superando a Argentina, México, Brasil y Perú.

La destacada posición en la clasificación por países se consiguió gracias a los títulos obtenidos en las categorías Sub-17 y Sub-10 con nombres propios brillando como los de María Paulina Torres, ganadora de dos medallas de oro y una de plata; Paz Arango, una medalla de bronce, y David Galindo, quien mostró un nivel superlativo y se alzó con una medalla de oro y dos de plata.

David Galindo, a la derecha, figura en Latinoamericano de esquí náutico Cortesía

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Otra de las grandes alegrías para Colombia se registró con los esquiadores de la Sub-10, que alcanzaron un total de 4.534,25 puntos, superando ampliamente a los rivales argentinos, chilenos y brasileños. El equipo nacional estuvo integrado por Antonia Mesa, Esteban Delgado, Gregorio García y Sebastián Delgado, quienes empiezan a forjar su camino demostrando potencial y talento.

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El campeonato, considerado uno de los encuentros más importantes de esta disciplina en América Latina, reunió a destacados deportistas desde México hasta Argentina, con la participación de Chile, Colombia, Argentina, México, Brasil y Perú, quienes compitieron en las modalidades de slalom, figuras (tricks) y salto.



Colombia estuvo representada por 16 deportistas distribuidos en cinco categorías:

Categoría Sub-10: Antonia Mesa U., Esteban Delgado H., Gregorio García B. y Sebastián Delgado H.

Categoría Sub-14: Luciana Morales G., Valentina Mesa U. y Santiago Vásquez M.

Categoría Sub-17: María Paulina Torres K., Paz Arango B., David Galindo C. y Alejandro Vásquez M.

Categoría Sub-21: Emilia Bernal P. y Jerónimo Martínez G.

Categoría Seniors: Diego Fernando Delgado M., Alejandro Padilla V. y Julio César García.

