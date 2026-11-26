La Selección Colombia Sub-17, ya clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría en Qatar, tendrá que asegurar el primer lugar del Grupo L este viernes 27 de noviembre, cuando se mida a Serbia, que también va con puntaje perfecto en esta primera ronda del certamen orbital.

El combinado nacional pre juvenil, dirigido por Fredy Hurtado, ha dejado buenas sensaciones de su presentación en la Copa del Mundo, venciendo 2-1 a Japón y 2-0 a Honduras, y respondiendo al rótulo de uno de los equipos protagonistas tras llegar como el campeón de Sudamérica.

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Selección Colombia Sub-17 vs Serbia EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del Mundial

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Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026

Hora: 8:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: cancha 9 del Aspire Zone (Doha, Qatar)

Transmisión: Gol Caracol HD2 (señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos y YouTube de Gol Caracol.



Para la transmisión de Gol Caracol estará nuestro narrador Carlos Alberto Morales 'La Voz del Gol en Colombia', acompañado de los comentarios de Javier Hernández Bonnet, los datos y estadísticas con Juan Camilo Vargas, y la información desde Qatar de nuestro enviado especial Diego Javier Alberto.

Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 formados, en el Mundial Catar 2026. Foto: X de CONMEBOL.

La Selección Colombia comenzó su camino en el Mundial Sub-17 el pasado sábado 21 de noviembre, venciendo 1-2 a Japón con goles de Miguel Agamez y Samuel Martínez, quien anotó al minuto 90+3, de penalti. Después, este martes 24 de noviembre, la 'tricolor' derrotó 2-0 a Honduras, con anotaciones de Matías Caicedo y José Escorcia.

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Cabe recordar que este certamen orbital tiene la participación de 48 equipos, por lo que la próxima ronda que tendrá el combinado nacional serán los dieciseisavos de final, y espera vencer a Serbia para quedar líder y con eso enfrentarse a un rival de menos peso, o que no tuvo una buena fase de grupos. El siguiente compromiso de los nuestro sería entre lunes y martes de la próxima semana, a la espera de lo que suceda este viernes contra el elenco europeo.