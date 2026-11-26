El abogado español Juan de Dios Crespo, que ha defendido a Senegal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aseguró a EFE que la decisión de Marruecos de seguir jugando tras la interrupción de la final de la Copa de África (CAN 2025) fue determinante para que la justicia restableciera el triunfo senegalés, ya que si el equipo marroquí se hubiera negado habría ganado por 3-0.

A su juicio, ese gesto confirmó la continuidad y finalización del partido bajo la autoridad del árbitro y dejó sin fundamento la posterior reclamación marroquí por incomparecencia dentro de un proceso judicial en el que reconoce que desde el primer momento vio posibilidades de recuperar el título de la Copa de África, aunque admitió que el precedente de la derrota en el comité de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) generaba incertidumbre.

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"Yo lo vi viable desde el principio. No había una cosa clara, pero entendía que las reglas del juego de la IFAB ('International Football Association Board') eran superiores a la reglamentación de la Copa", explicó Crespo, que considera que el laudo del TAS ha confirmado esa interpretación.

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El tribunal estimó el recurso de la Federación Senegalesa y anuló la decisión del comité de apelación de la CAF que había declarado perdedora a Senegal por incomparecencia y concedido a Marruecos una victoria administrativa por 3-0. De este modo, restableció la resolución inicial del comité disciplinario de la confederación africana y confirmó el resultado deportivo de la final, que Senegal había ganado por 1-0.



Una final marcada por el abandono temporal de Senegal

El origen del conflicto se remonta al 18 de enero de 2026, cuando Senegal y Marruecos disputaron la final de la Copa de África en Rabat. En los últimos minutos del tiempo reglamentario, el árbitro señaló un penalti favorable al conjunto marroquí, lo que provocó las protestas del equipo senegalés y la retirada temporal de sus futbolistas del terreno de juego.

Tras aproximadamente 14 minutos de interrupción, los jugadores regresaron, Marruecos ejecutó el lanzamiento y Brahim Díaz falló la pena máxima. El encuentro continuó y Senegal terminó imponiéndose en la prórroga con un gol de Pape Gueye.

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El comité disciplinario de la CAF rechazó inicialmente la protesta marroquí, pero su comité de apelación revocó posteriormente esa decisión y otorgó el triunfo por 3-0 a Marruecos al considerar que Senegal había abandonado el terreno de juego. La federación senegalesa recurrió entonces al TAS, que el 24 de noviembre de 2026 le dio la razón.

El regreso de Marruecos, argumento determinante

Para Crespo, el hecho de que Marruecos regresara al terreno de juego y quisiera ejecutar el penalti resultó determinante para la resolución. "Si Marruecos hubiera dicho que no quería tirar el penalti y que no quería acabar el partido, el árbitro habría pitado el final y habría ganado la competición por 3-0. No había más", sostiene.

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En su opinión, la decisión marroquí de continuar el encuentro debilitó posteriormente su argumento jurídico. "La clave de todo es que Marruecos volvió al campo. Si no hubiera vuelto, Senegal lo habría tenido más difícil, por no decir imposible", afirmó.

Sadio Mané, figura de Senegal, celebraba el título de la Copa África, el cual ahora le pertenece a Marruecos AFP

El abogado valenciano situó el fundamento de la resolución en la regla quinta de las normas de la IFAB, que atribuye al árbitro la autoridad sobre el desarrollo y la finalización del partido. Recordó que esta disposición, vigente en el momento de los hechos, establecía que las decisiones arbitrales sobre cuestiones relacionadas con el juego y el resultado eran definitivas.

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"El árbitro es el que designa el comienzo y el final del partido, y punto", resumió. En este sentido, considera que la decisión del colegiado de reanudar el encuentro en el minuto 109 estaba amparada por la doctrina del 'field of play', que impide revisar posteriormente las decisiones arbitrales adoptadas dentro del terreno de juego, salvo circunstancias excepcionales.

Así, el TAS coincidió con esta interpretación y entendió que el árbitro había actuado dentro de sus competencias al permitir la reanudación, después de comprobar que ambos equipos habían regresado al campo y estaban dispuestos a continuar. También descartó que su decisión hubiera sido arbitraria o estuviera condicionada por factores ajenos al juego.

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Los límites de los organismos disciplinarios

Crespo considera que la protección de las decisiones arbitrales es "casi absoluta", aunque admitió excepciones, como los errores al identificar al futbolista que debe recibir una tarjeta. En cambio, entiende que los organismos disciplinarios no pueden alterar el resultado de un encuentro ya disputado por discrepancias con una decisión arbitral.

En relación con los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa de África, invocados por Marruecos para reclamar la derrota de Senegal por incomparecencia, sostuvo que no eran aplicables porque el árbitro no suspendió definitivamente el encuentro, sino que permitió su reanudación.

Senegal venció a Bélgica y los eliminó en dieciseisavos de final, en el Mundial 2026. Foto: AFP.

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También recordó que FIFA modificó posteriormente su normativa disciplinaria para establecer que los equipos que abandonen parcial o totalmente el terreno de juego sean declarados perdedores. "Creo que el caso Senegal-Marruecos ha hecho cambiar la regla", apuntó Crespo, que recordó que el fallo del TAS fue adoptado por unanimidad por los tres integrantes del tribunal.

Una trayectoria ligada al derecho deportivo

La relación de Crespo con Senegal se remonta a 2017, cuando defendió intereses contrapuestos a los de la federación en un procedimiento ante el TAS. Además, imparte clases ocasionalmente en la Universidad de Dakar, antecedentes que hicieron que su nombre fuera considerado cuando la federación buscó especialistas para el litigio.

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Su trayectoria incluye otros casos relevantes del derecho deportivo, como la defensa del futbolista peruano Paolo Guerrero para que pudiera disputar el Mundial de Rusia 2018 -tras una suspensión por dopaje-, la reducción de la sanción de cuatro partidos impuesta al argentino Lionel Messi en 2017 -durante las eliminatorias sudamericanas rumbo a Rusia-, y distintos procedimientos relacionados con clubes y jugadores.