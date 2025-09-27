"Quiero que, en un futuro, digan que de mi Gran Fondo salió el próximo Nairo Quintana"

El palmarés de Nairo Quintana cuenta con títulos en Vuelta a España, Giro de Italia, Tirreno Adriático, Vuelta a Cataluña, Vuelta al País Vasco y Tour de Romandía. Además, fue podio en tres ediciones del Tour de Francia (dos veces en segundo lugar y una de tercero). Razón por la que es visto como uno de los mejores en la historia.

Prueba de ello es que otro referente, como Egan Bernal, nunca ha ocultado su admiración por él e incluso lo ha usado como ejemplo para dar a entender que todos quisieran ser como 'el Cóndor'. En entrevista exclusiva con 'Caracol Sports', el 'joven maravilla' habló de su Gran Fondo, dio detalles y nombró al boyacense en su respuesta.

"Este año, no solo nos queremos enfocar en los ciclistas, para quienes hay un recorrido que es una chimba, pues es por donde yo entraba, lo que será bonito, sino que la experiencia también será para la familia. Sabemos que cuando hay un ciclista, la familia va, acompaña, y uno los suele olvidar", afirmó el ciclista de INEOS Grenadiers.

Pero no fue lo único y contó con qué se encontrarán quienes asistan a dicho evento, que está programado para el 14, 15 y 16 de noviembre, en Zipaquirá, Cundinamarca. "Se va a realizar una feria con eventos y actividades. Además, habrá cosas para los niños, que es algo que me mueve mucho y me motiva en el día a día", expresó.

"Queremos que, en un futuro, podamos decir que del Gran Fondo de Egan Bernal salió el próximo campeón del Tour de Francia u otro Nairo Quintana, e incluso la siguiente Mariana Pajón. Va a ser un evento bonito y del que ya es la segunda edición. Será lindo o solo para los ciclistas, sino para toda la familia en general", reveló.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corrió el Giro de Italia en 2025 AFP

Por último, Egan Bernal se refirió, justamente, al rol de su familia a lo largo de su carrera. "No se me viene a la cabeza una frase que alguno me haya dicho, en especial, en la temporada que está por terminar, pero sí somos unidos", contó el nacido en Zipaquirá, que ganó una etapa en la Vuelta a España y es ganador de un Tour y Giro.

"Lo que tengo claro es que creamos un vínculo bonito, con mi hermano, mis papás, mi novia, todos. Ahora, una de las cosas es que evidente es que si uno habla bien de uno, pues la mamá con mayor razón. Uno para ellos es como su todo (risas). Entonces siempre han sido mi motivación, independiente de lo que digan", sentenció.



