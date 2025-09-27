Egan Bernal, sin miedo para el Mundial de ciclismo: advirtió a Tadej Pogacar

"Es mi primer Mundial de ruta. No he corrido muchas veces con la Selección Colombia y eso me llena. Saber que estoy representando al país es algo que tomo con seriedad y orgullo", con estas palabras, Egan Bernal no ocultó su felicidad por haber sido elegido para la cita orbital que se disputa en la ciudad de Kigali, capital de Ruanda.

Y es que, por primera vez en la historia, este evento se corre en territorio africano. Sin embargo, más allá de eso, 'el joven maravilla' tiene claro que va con toda. "Estamos trabajando para hacer lo mejor posible y así firmar una buena presentación. No solo queremos participar y ya, sino mover la carrera", dijo en charla con 'Caracol Sports'.

Pero no fue lo único y el colombiano se refirió a cómo competirle a grandes corredores del pelotón, como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, entre otros. "Son las personas a las que uno quiere darles pelea y ganarles", afirmó en esta entrevista exclusiva, antes de continuar con la explicación de esos retos.

"Hay muchos deportistas, dependiendo de la personalidad, que entendemos que son rivales fuertes y favoritos, pero cuando te pones un número en la espalda y compites contra ellos, no hay admiración que valga. Uno tiene que ir por lo de uno y creérselo. Si uno no cree en uno, entonces nadie lo va a hacer", añadió Egan Bernal.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, ganó una etapa en la Vuelta a España 2025 AFP

Junto al nacido en Zipaquirá estarán Brandon Rivera, Harold Tejada y Walter Vargas para afrontar el recorrido de 267,5 kilómetros, con sterrato y varios ascensos. "Es una guerra por seis o siete horas. Los rivales no piensan en darle espacio a Egan Bernal porque es buena gente o me admira, sino que más duro te echan la bicicleta", dijo.

"Si uno la duda, vas perdiendo. Prefiero verlos con respeto y admiración, pero hay que pensar que tenemos con qué ganarles. Tengo una buena corazonada para el siguiente año. En 2025, me llené de confianza y estoy bien en lo físico. Quiero volver al pelotón y estar, otra vez, en el lugar que creo que merezco", sentenció Egan Bernal.



ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EGAN BERNAL, EN CARACOL SPORTS