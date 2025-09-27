Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal y el susto que sufrió en Vuelta a España: "Me pude haber matado; fue riesgoso"
Exclusivo

Egan Bernal y el susto que sufrió en Vuelta a España: "Me pude haber matado; fue riesgoso"

Además de la alegría por su victoria de etapa en la ronda ibérica, el colombiano Egan Bernal contó, en entrevista con Caracol Sports, una historia que pocos conocían.

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, ganó una etapa en la Vuelta a España 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, ganó una etapa en la Vuelta a España 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad