Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Mundial de Ciclismo 2025: hora y TV para ver a Egan Bernal y un nuevo duelo Pogacar vs. Evenepoel

Mundial de Ciclismo 2025: hora y TV para ver a Egan Bernal y un nuevo duelo Pogacar vs. Evenepoel

Se trata de la prueba de fondo élite masculina, que tendrá 267,5 kilómetros en un circuito con múltiples subidas y que se podrá ver en directo en Colombia.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Egan Bernal, capo de la Selección Colombia, para el Mundial de Ciclismo 2025.jpg
Egan Bernl, máxima carta de Colombia para el Mundial de Ruta 2025.
Foto: Ineos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad