Mundial de Ciclismo 2025: hora y TV para ver a Egan Bernal y un nuevo duelo Pogacar vs. Evenepoel

El Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 de Ruanda llega a su fin con la prueba más esperada por la afición, pues se medirán codo a codo los mejores pedalistas del pelotón internacional en lucha por el último gran título de la temporada.

El trazado tendrá a Kigali, capital del país africano, como punto de salida y llegada. Además, los corredores encontrarán innumerables escaladas que seguramente fraccionarán el lote rápidamente.

En consecuencia, los llamados a brillar son hombres resistentes, popularmente conocidos como clasicómanos, y aquellos dotados de un equipo que los asista de buena manera. Aunque también tendrán oportunidad los aventureros de las fugas, que por lo quebrado del camino podrán tener posibilidades de éxito.

En ese sentido, Egan Bernal aparece como carta principal de la Selección Colombia, escuadra que también contará con Harold Tejada, Brandon Rivera y Walter Vargas.

Entre tanto, las estrellas que están llamadas a quedarse con los puestos del podio son los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic, el belga Remco Evenepoel, el británico Thomas Pidcock, el español Juan Ayuso, el mexicano Isaac del Toro, el irlandés Ben Healy, el danés Mathias Skjelmose, el ecuatoriano Richard Carapaz, el italiano Giulio Ciccone, el francés Julian Alaphilippe, el australiano Jay Vine, entre otros.

Sin embargo, el duelo Pogacar-Evenepoel seguramente será el que se robe todas las miradas, pues ya se midieron en la contrarreloj individual ganada por el belga y este será el segundo 'round'.

Mundial de Ciclismo 2025: hora y TV para la ruta élite masculina

La prueba contra el cronómetro se podrá ver en directo en Colombia el domingo 28 de septiembre a partir de las 2:45 de la mañana. El canal de televisión que emitirá las acciones será Claro Sports.

Datos de la carrera:

- Fecha: domingo 28 de septiembre

- Hora: 2:45 a. m. (de Colombia)

- Distancia: 267,5 km (Kigali-Kigali)

- Perfil: quebrado

- Colombianos: Egan Bernal, Harol Tejada, Brandon Rivera y Walter Vargas

- TV: Claro Sports

Altimetría de la prueba:

Mundial de Ciclismo 2025, ruta élite masculina.jpg Imagen: PCS.