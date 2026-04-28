Ranking UCI, tras la Lieja-Bastoña-Lieja; Tadej Pogacar, líder, y Egan Bernal, el mejor colombiano

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El corredor Paul Seixas (Decathlon), la nueva sensación del ciclismo mundial, se ha situado en la séptima posición de la clasificación de la UCI tras los buenos resultados obtenidos en las últimas semanas, con sus triunfos en la Itzulia-Vuelta al País Vasco y en la Flecha Valona y su segundo puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja.
Es la primera ocasión en la que Seixas entra en el top diez, después de subir quince puestos en el ranking actualizado este martes por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que encabeza una semana más el esloveno Tadej Pogacar (UAE), ganador el pasado domingo en el cuarto monumento de la temporada por delante de la gran promesa del ciclismo francés.
En su primera temporada como profesional, el ciclista francés, de 19 años, ha irrumpido en el pelotón internacional como una de sus grandes figuras.
En su primer duelo con Pogacar en la Lieja-Bastoña-Lieja, aguantó el ritmo del esloveno hasta la Roca de los Halcones, poco antes del final, y entró segundo a 25 segundos de diferencia.
En los seis primeros puestos de la clasificación de la UCI no hay cambios y por detrás de Pogacar permanecen el danés Jonas Vingegaard; el mexicano Isaac del Toro (UAE), el belga Remco Evenepoel (Red Bull), el británico Tom Pidcock (Pinarello) y el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek).
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Completan el top diez el portugués Joao Gonçalves (UAE), el belga Wout van Aert (Visma), quien venció a Pogacar en la París-Roubaix, y el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin).
|#
|Rider
|Team
|Points
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates - XRG
|10810
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|6885
|3
|Isaac Del Toro
|UAE Team Emirates - XRG
|6711
|4
|Remco Evenepoel
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|6036
|5
|Tom Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|3815
|6
|Mads Pedersen
|Lidl - Trek
|3665
|7
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|3520
|8
|João Almeida
|UAE Team Emirates - XRG
|3516
|9
|Wout Van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|3495
|10
|Mathieu Van Der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|3333
|26
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2204
|70
|Harold Tejada
|XDS Astana
|1100
|80
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|1000
|138
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull BORA hansgrohe
|656
|158
|Einer Rubio
|Movistar Team
|589
|190
|Sergio Higuita
|XSD Astana
|492
|269
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|352
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