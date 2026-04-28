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Gol Caracol  / Ciclismo  / Ranking UCI, tras la Lieja-Bastoña-Lieja; Tadej Pogacar, líder, y Egan Bernal, el mejor colombiano

Ranking UCI, tras la Lieja-Bastoña-Lieja; Tadej Pogacar, líder, y Egan Bernal, el mejor colombiano

Este martes, la Unión Ciclística Internacional (UCI) reveló la actualización del escalafón mundial luego de disputarse el pasado domingo la Lieja-Bastoña-Lieja, uno de los cinco 'monumentos'.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Saludo entre Egan Bernal y Tadej Pogacar.
Saludo entre Egan Bernal y Tadej Pogacar.
Getty Images

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