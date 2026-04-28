Ranking UCI, tras la Lieja-Bastoña-Lieja; Tadej Pogacar, líder, y Egan Bernal, el mejor colombiano

El corredor Paul Seixas (Decathlon), la nueva sensación del ciclismo mundial, se ha situado en la séptima posición de la clasificación de la UCI tras los buenos resultados obtenidos en las últimas semanas, con sus triunfos en la Itzulia-Vuelta al País Vasco y en la Flecha Valona y su segundo puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja.

Es la primera ocasión en la que Seixas entra en el top diez, después de subir quince puestos en el ranking actualizado este martes por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que encabeza una semana más el esloveno Tadej Pogacar (UAE), ganador el pasado domingo en el cuarto monumento de la temporada por delante de la gran promesa del ciclismo francés.

En su primera temporada como profesional, el ciclista francés, de 19 años, ha irrumpido en el pelotón internacional como una de sus grandes figuras.

En su primer duelo con Pogacar en la Lieja-Bastoña-Lieja, aguantó el ritmo del esloveno hasta la Roca de los Halcones, poco antes del final, y entró segundo a 25 segundos de diferencia.



En los seis primeros puestos de la clasificación de la UCI no hay cambios y por detrás de Pogacar permanecen el danés Jonas Vingegaard; el mexicano Isaac del Toro (UAE), el belga Remco Evenepoel (Red Bull), el británico Tom Pidcock (Pinarello) y el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek).

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Completan el top diez el portugués Joao Gonçalves (UAE), el belga Wout van Aert (Visma), quien venció a Pogacar en la París-Roubaix, y el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin).

# Rider Team Points 1 Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG 10810 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 6885 3 Isaac Del Toro UAE Team Emirates - XRG 6711 4 Remco Evenepoel Red Bull - BORA - hansgrohe 6036 5 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3815 6 Mads Pedersen Lidl - Trek 3665 7 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 3520 8 João Almeida UAE Team Emirates - XRG 3516 9 Wout Van Aert Team Visma | Lease a Bike 3495 10 Mathieu Van Der Poel Alpecin-Premier Tech 3333 26 Egan Bernal INEOS Grenadiers 2204 70 Harold Tejada XDS Astana 1100 80 Santiago Buitrago Bahrain Victorious 1000 138 Daniel Felipe Martínez Red Bull BORA hansgrohe 656 158 Einer Rubio Movistar Team 589 190 Sergio Higuita XSD Astana 492 269 Nairo Quintana Movistar Team 352