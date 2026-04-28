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Gol Caracol  / Ciclismo  / La Vuelta a España y la noticia de última hora para la edición de 2026

La Vuelta a España y la noticia de última hora para la edición de 2026

Este martes, la organización de la Vuelta a España hizo una importante revelación sobre la carrera que se disputara este año del 22 de agosto al 13 de septiembre.

Por: EFE
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Pelotón en una carrera de ciclismo
Pelotón en una carrera de ciclismo
AFP

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