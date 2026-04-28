La Vuelta a España y la noticia de última hora para la edición de 2026

El dúo argentino Miranda será la voz oficial de la Vuelta a España 2026 con su canción "Despierto amándote", el mismo tema con el que compitieron en el certamen Benidorm Fest, donde quedaron en quinta posición, según confirmó Radio Televisión Española (RTVE) en la rueda de prensa del lanzamiento de la canción en Madrid.

El grupo fue elegido directamente a partir de su participación en el Benidorm Fest 2026, certamen desde el que la cadena pública identificó a los artistas que pondrían poner la banda sonora a la ronda española.

Icono del pop latinoamericano con una sólida base de seguidores también en España, Miranda se formó en 2001 y acumula diez discos de estudio en una trayectoria que los consolida como uno de los nombres más reconocibles de su género. Su paso por el Benidorm Fest 2026 los situó entre los platos fuertes de la edición.

"El Benidorm Fest lo tomamos como un desafío, hicimos amigos, estamos musicalizando La Vuelta por nuestro paso por Benidorm", explicó Ale Sergi, vocalista del dúo, quien además valoró la proyección que supone el evento: "Para nosotros va a ser una buena pantalla para que mucha gente nos conozca".



Charles Ojalvo, subdirector general de Unipublic, organizador de la Vuelta, respaldó la elección: "Pega mucho, va perfectamente con lo que quiere transmitir La Vuelta: alegría, fuerza, colores. Es un honor tener a Miranda con nosotros".

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Por su parte, Rosana Romero, directora de deportes de RTVE, subrayó la importancia de la producción para la cadena nacional de esta edición 2026 de La Vuelta que se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, con 21 etapas por cuatro países: Mónaco, Francia, Andorra y España.

"Es una de las producciones más grandes que tendremos este año junto con el Mundial de fútbol. Participarán cerca de 80 personas. Una Vuelta muy mediterránea que tendrá un comienzo y un final muy especial", añadió.

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La cadena pública retransmitirá la carrera en todos sus canales, donde "Despierto amándote" acompañará cada jornada de competición.