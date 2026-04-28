Kevin Viveros es intocable en Athletico Paranaense; "no hay posibilidad de venta"

Kevin Viveros vive un presente extraordinario en el fútbol de Brasil, destacándose con goles y buenas actuaciones con Athletico Paranaense. Precisamente, ese buen presente ha despertado el interés de otros clubes para hacerse con sus servicios deportivos; sin embargo, el exAtlético Nacional es intocable: eso lo dejaron muy claro en el 'furacão'.

El oriundo de Buenaventura es actualmente el artillero del Brasileirao, acumulando ocho tantos en trece jornadas disputadas. Esas dianas convertidas lo han puesto en el radar del Flamengo, según lo que ha reportado la prensa de la nación de la samba en los últimos días. Incluso, el 'mengao' puso sobre la mesa una 'jugosa' oferta de 89,5 millones de reales, pero esta fue rechazada. Además, se conoció que Corinthians es otro club que lo sigue de 'reojo'.

Kevin Viveros, jugador de Paranaense. Paranaense.

A raíz de todos estos rumores, al técnico del Paranaense, Odair Hellmann, le consultaron por el 'El Tren' y propuestas que han llegado al club por el extremo de 26 años. "Pueden ofrecer lo que quieran, pero se queda", dijo.



"Y va a rechazar todas las ofertas, olvídalo. No necesito hablar con la directiva, todo está bien. Pueden ofrecer lo que quieran. Viveros se queda hasta que creamos que mantenerlo perjudicará al Athletico. Ahora mismo, Viveros está aquí, le encanta estar aquí, estamos contentos con él. No hay posibilidad de venta", esas fueron las palabras de Hellmann en conferencia de prensa, tras el triunfo 3-1 sobre Vitória donde Viveros convirtió un doblete.



Duro momento para Kevin Viveros

Finalizado el compromiso frente a Vitória, el extremo 'cafetero' confesó que previo a este juego su hijo fue hospitalizado, pero que gracias a Dios su salud mejoró favorablemente. Además, el día del juego, 26 de abril, festejó un nuevo natalicio, su cumpleaños 26. Fue una celebración muy diferente.

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"El hijo de Viveros fue al hospital. Nos preocupaba que se sintiera mal. El día de su cumpleaños, algo le pasó a su hijo, y él fue el primero en darle el pastel y decirle: 'Papá, estoy bien, no te preocupes'. Mandó un mensaje al presidente, habló con (Márcio) Lara, les dijo a sus compañeros que mantuvieran la calma. (Él dijo) "El club me dio todo el apoyo, estoy de buen humor y voy a jugar mucho. Dios lo bendijo", agregó Hellmann.



¿Cuándo vuelva a jugar Athletico Paranaense?

El calendario en el fútbol de Brasil precisa que será el sábado 2 de mayo, enfrentando en al Gremio en el Ligga Arena. El balón rodará a las 6:30 de la tarde, en horario de Colombia.