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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Viveros es intocable en Athletico Paranaense; "no hay posibilidad de venta"

Kevin Viveros es intocable en Athletico Paranaense; "no hay posibilidad de venta"

El extremo vallecaucano es goleador en el Brasileirao y a raíz de su momento ha despertado el interés de otros clubes, pero desde Athletico Paranaense dejaron claro que no se vende.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Kevin Viveros es goleador en Athletico Paranaense.
Kevin Viveros es goleador en Athletico Paranaense.
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