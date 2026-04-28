Dato contundente de Luis Díaz y Harry Kane, en día de PSG vs. Bayern Múnich en Champions League

Bayern Múnich es uno de los equipos que la está 'rompiendo' esta temporada en Europa. Tras conseguir anticipadamente el título de la Bundesliga, Luis Díaz, Harry Kane y compañía van por más; el panorama muestra semifinales en la Champions League y la final de la Copa alemana frente al Stuttgart.

Lo cierto es que antes de que ruede el balón para la ida de las semifinales contra el PSG, de este martes en el Parque de los Príncipes, por el máximo torneo de clubes del 'viejo continente' salió un contundente dato que pone a la dupla Luis Díaz-Harrry Kane como la mejor en lo que va de la campaña, con respecto a las cinco principales ligas en Europa: España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania.

Luis Díaz y Harry Kane en uno de los partidos del Bayern Múnich. Getty

Y es que 'Lucho' y Kane se han entendido a la perfección en el campo de juego, en cada compromiso de los 'bávaros' en Bundesliga han 'arrasado'; entre el colombiano y el inglés acumulan 75 'gritos sagrados'. Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, no puede estar más que satisfecho por el rendimiento de sus dirigidos.



Díaz Marulanda y el exTottenham superan en esta clasificación a la pareja de ataque del Real Madrid: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. El francés y el brasileño ostentan 60 goles entre los dos en lo que va de esta temporada en la Liga de España.

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El podio en este ranking lo completan Erling Haaland y Rayan Cherki del Manchester City, con 45 tantos en esta campaña en la Premier League.

La joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, aparece en este escalafón junto a Raphinha, acumulando entre los dos 43 anotaciones en la Liga de España. El '10' de los 'culé' ya no podróa jugar más esta campaña por una lesión, pero se espera que pueda participar con la Selección España en el Mundial 2026.

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Julián Álvarez y Alexander Sorloth, delanteros del Atlético de Madrid, son otros de los nombres que aparecen.



Acá el listado completo de las duplas más goleadores en lo que va esta temporada en las cinco principales ligas de Europa: