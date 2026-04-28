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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dato contundente de Luis Díaz y Harry Kane, en día de PSG vs. Bayern Múnich en Champions League

Dato contundente de Luis Díaz y Harry Kane, en día de PSG vs. Bayern Múnich en Champions League

Luis Díaz y Harry Kane han conformado una dupla de ataque en Bayern Múnich, y esa gran sociedad en cancha se ha transformado en noches inolvidables de fútbol y goles.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Luis Díaz y Harry Kane han conformado una dupla de ataque en Bayern Múnich.
Luis Díaz y Harry Kane han conformado una dupla de ataque en Bayern Múnich.
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