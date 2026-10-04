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Gol Caracol  / Ciclismo  / Remco Evenepoel, nuevo campeón europeo de ruta; le ganó el mano a mano a Giulio Ciccone

Remco Evenepoel, nuevo campeón europeo de ruta; le ganó el mano a mano a Giulio Ciccone

Este domingo, en Eslovenia, con la ausencia de Tadej Pogacar, el belga Remco Evenepoel se coronó campeón de ruta del 'viejo continente'.

Por: EFE
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Remco Evenepoel, ciclista belga.
Remco Evenepoel, ciclista belga.
afp.

El ciclista belga Remco Evenepoel se coronó nuevo campeón de Europa de fondo en carretera tras imponerse este domingo a su compañero de fuga, el italiano Giulio Ciccone, en un emocionante esprint en la prueba disputada entre las localidades eslovenas de Liubliana y Sencur.

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Evenepoel, que invirtió un tiempo de 4h 16:37 en completar los 196,3 kilómetros del recorrido, sobrepasó sobre la mima línea de meta al corredor transalpino que había adquirido unos metros de distancia tras acelerar en la última curva.

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Completó el podio el también italiano Chrsitian Scaroni, que se colgó la medalla de bronce, tras llegar a la meta en solitario a 59 segundos del ganador, por su parte el español Iván Romeo fue quinto a 1:16 minutos de Remco Evenepoel.

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Clasificación del Campeonato Europeo de Ruta 2026

POSICIÓNCICLISTAPAÍSTIEMPO
1Remco EvenepoelBelgium4:16:37
2Giulio CicconeItaly"
3Christian ScaroniItaly0:59
4Toms SkujiņšLatvia1:13
5Iván RomeoSpain1:16
6Ramses DebruyneBelgium"
7Emil HerzogGermany"
8Maxim Van GilsBelgium"
9Léo BisiauxFrance1:18
10Primož RogličSlovenia1:19

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