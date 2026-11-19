Este jueves se jugó la sexta fecha de los cuadrangulares del Torneo BetPlay II 2026 del fútbol colombiano, en la que quedaron definidos los dos clasificados a la final del segundo semestre del año. De esa manera, el primer equipo que confirmó su presencia en la serie definitiva del segundo semestre fue un sorprendente Boca Juniors, de Cali, que venció 2-1 a Unión Magdalena, en el propio estadio Sierra Nevada y dio el gran golpe ante los hinchas 'bananeros' en las gradas del escenario de Santa Marta. Los tantos visitantes fueron convertidos por Deyman Cortés.

Así los vallecaucanos quedaron con 10 puntos y se montaron en el primer puesto del grupo A. Mientras tanto, Envigado empató 1-1 con Independiente del Valle del Cauca y terminó en la segunda plaza con 8 unidades, quedando también con las ganas de acercarse más al ascenso de cara al 2027.

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Cabe indicar que los naranjas fueron los ganadores del Torneo I y ahora esperarán rival, dependiendo lo que pase en la serie entre Quindío y Boca Juniors.

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En la zona B, a segundo turno de este jueves, en el estadio de Mosquera, municipio cercano a Bogotá, Deportes Quindío cumplió con su tarea y de esa manera venció por 2-0 a Real Cundinamarca, gracias a dos goles del promisorio Juan Pablo Ibargüen, quien mostró que se encuentra afinado y que es una de las nacientes figuras de los 'cafeteros'.



Quindío y Real Cartagena ganaron sus partidos, pero fue el elenco 'cuyabro' el que pasó a la final del torneo de ascenso. Fotos oficiales del Quindío y Real Cartagena

Los de Armenia, que son dirigidos por el experimentado Harold Rivera, quedaron así con 12 puntos y se hicieron inalcanzables para Real Cartagena, a los que no les bastó la goleada 5 a 0 sobre un pálido Tigres, ya que se quedaron con 11 unidades.

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Ahora, Boca Juniors y Quindío se enfrentarán primero en el estadio Pascual Guerrero el próximo 23 de noviembre y el 28 del mismo mes se verán las caras en el estadio Centenario, de Armenia.

Cabe destacar que si los 'cuyabros' ganan el torneo II ascenderán directamente por su primera posición en la tabla de reclasificación, con 76 puntos.

