"Se enfermó en el Dauphiné, pero llega como la carta fuerte de Colombia para el Tour de Francia"

Poco a poco, Colombia vuelve a ser protagonista en el ciclismo mundial. En el Giro de Italia, Egan Bernal y Einer Rubio finalizaron en el top 10, siendo séptimo y octavo, respectivamente. Ahora, para el Tour de Francia, las expectativas están depositadas en Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita y Einer, quienes fueron confirmados por sus equipos para la carrera.

Cada uno tiene sus objetivos, ya sea sumar puntos para su escuadra, buscar victorias de etapa, oficiar como gregario e incluso luchar por el título en la clasificación general. Justamente, el único que tiene el privilegio de ser líder es 'Santi'. El Bahrain Victorious dio a conocer los ocho ciclistas que estarán en la ronda gala y el bogotano fue elegido para ser el número uno.

Al respecto, habló con Diego Alberto, periodista de Caracol Sports y enviado especial a territorio francés. "Lo asumo con responsabilidad y agradecimiento a los chicos que confían en mí. Espero darle alegrías al equipo y tener un buen resultado al final", afirmó de entrada. Pero no fue lo único y se refirió a la preparación que realizó para esta importante competencia.

"Fue bonito volver a Colombia, prepararme en casa y eso me recargó bastante. Me va a venir muy bien para este Tour de Francia", añadió el 'escarabajo'. De igual manera, contó lo que le pasó en el Critérium del Dauphiné, donde no pudo sacar a relucir todo su potencial, debido a que no estaba en óptimas condiciones de su estado de salud, lo que mermó su rendimiento.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, es líder para el Tour de Francia 2025 AFP

Publicidad

"Preferible enfermarme en esa carrera y no en el Tour. Ha sido una temporada buena, con altos y bajos, como siempre, pero llegó en un buen momento. La preparación fue buena y estoy seguro de que el trabajo se hizo bien. Espero demostrarlo porque tengo ganas y ansioso de que empiece", expresó Santiago Buitrago, quien también recibió elogios previo al comienzo.

"Veremos cómo llega al Tour de Francia, pero 'Santi' viene como la carta fuerte para luchar por la clasificación general. Es su segunda participación en el Tour de manera consecutiva. En 2024, fue décimo, y llega con la esperanza de mejorar esto, mientras que Lenny Martínez va suelto, en buscar victorias de etapa", dijo 'Goga' en la transmisión de Caracol Sports.