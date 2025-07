Tour de Francia 2025: ¿quién es el más ganador entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard?

Con Lille como punto de partida, el Tour de Francia alza el telón este sábado en su edición número 112, con Tadej Pogačar como principal favorito. El esloveno, vigente campeón, llega en un estado de forma imponente tras dominar con autoridad la primera parte de la temporada. Jonas Vingegaard, su principal rival en años recientes, intentará frenar el dominio del ciclista del UAE Team Emirates en un duelo que podría marcar esta edición.

Durante tres intensas semanas, los 184 corredores afrontarán un recorrido cargado de emoción, tensión y momentos memorables. Serán días de pasión, gloria y sufrimiento extremo en una carrera que este año se disputará íntegramente en territorio francés, algo que no ocurría desde hace cuatro ediciones. Tras tres salidas consecutivas en el extranjero —Dinamarca, el País Vasco y Florencia—, la 'Grande Boucle' vuelve a sus raíces antes de proyectarse nuevamente al exterior con las salidas previstas en Barcelona (2026) y Edimburgo (2027).



¿Quién tiene más titulos del Tour entre Pogacar y Vingegaard?

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, los dos grandes favoritos a ganar el Tour de Francia 2025 AFP

Tadej Pogačar ya sabe lo que es vestir de amarillo en los Campos Elíseos: lo ha hecho tres veces, en 2020, 2021 y 2024. Jonas Vingegaard, su gran rival, tampoco se queda atrás, con dos títulos consecutivos en 2022 y 2023 que alimentaron una de las rivalidades más emocionantes del ciclismo moderno.

"Si le tuviera miedo a Pogacar no estaría aquí", aseguró este viernes el danés Jonas Vingegaard, el gran rival del esloveno para el Tour de Francia de 2025 que comenzará este sábado en Lille, en el norte de Francia, que afronta "más fuerte que nunca".

Publicidad

"Tadej tiene pocos puntos débiles. Si los hubiera, no se lo diría. Guardamos esas cartas para nosotros", aseguró el ciclista del Visma en una conferencia de prensa en el hotel de su equipo, un día después de la que los organizadores hicieron con los grandes favoritos para la victoria final, entre ellos el esloveno Tadej Pogacar, defensor del título y que persigue su cuarto Tour.

Vingegaard aseguró que con su equipo tienen "un plan para derrotar a Pogacar" pero dijo que no lo desvelaría ante los medios. "No tenemos miedo a Tadej; si no, hubiera sido mejor no venir hasta aquí. Pero le respetamos mucho", señaló.

Publicidad

El danés aseguró que se apoyará mucho en la fortaleza de su equipo, que definió como "de ensueño, tanto en la montaña como en el terreno plano".

Destacó a Simon Yates, pero también a Sepp Kuss y Matteo Jorgenson, las tres principales bazas del Visma, sus escuderos para intentar doblegar al esloveno, que ya le batió en el reciente Critérium del Dauphiné.