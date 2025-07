¿Por qué Einer Rubio corre el Tour de Francia, después de haber hecho el Giro de Italia?

Einer Rubio está teniendo una temporada agitada. Todo empezó con el Campeonato Nacional de Ruta, donde fue cuarto, detrás de Egan Bernal, Diego Camargo y Kevin Castillo. Después acudió al UAE Tour, donde se hizo con el puesto 16 de la clasificación general, y a la Tirreno Adriático, en la que culminó de 20, tras siete jornadas disputadas. Y llegó su mejor resultado.

El 19 de marzo, dijo presente en la Milán Turín, donde cruzó la meta en la quinta posición. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), Ben Tulett (Team Visma Lease a Bike), Tobias Halland Johannessen (Uno X Mobility) y Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG) fueron los cuatro primeros en dicha competencia. Fue así como el Movistar Team lo eligió como líder para el Giro.

En la 'corsa rosa' no desentonó y fue protagonista de principio a fin. Eso le permitió terminar de octavo, siendo superado por Simon Yates, Isaac del Toro, Richard Carapaz, Derek Gee, Damiano Caruso, Giulio Pellizzari y Egan Bernal. Ese rendimiento convenció a la escuadra telefónica, que se la jugó por Einer Rubio para el Tour de Francia, cumpliendo un sueño.

"Es un sueño hecho realidad. Veníamos pensando desde inicio de año y, por eso, hicimos el Giro, entonces dependiendo de cómo me fuera, iba al Tour. Por fortuna, me fue bien y estamos aquí, con muchas ganas. Por lo hecho en el Giro, donde se fue rápido y el nivel aumentó, me gané la plaza para venir y hacer mi primer Tour, disfrutando de Francia", afirmó.

Einer Rubio, cilcista colombiano del Movistar Team, fue confirmado para el Tour de Francia 2025 Getty Images

Pero no fue lo único y analizó lo que espera hacer en la ronda gala. "Hemos estudiado un poco y hay bonitas etapas, con mucha montaña, pero se debe ver cómo se coloca la carrera, la manera en la que lo manejan los líderes y, dependiendo de ello, me moveré y buscaré una victoria de etapa en algún momento, donde haya duros ascensos", añadió el 'escarabajo'.

"La primera semana es de librar caídas y pasar desapercibido. Al no estar en la general, levantaré el pie cuando decida y me enfocaré en la segunda semana", sentenció Einer Rubio en la entrevista exclusiva con Diego Alberto, periodista de Caracol Sports y enviado especial a territorio francés. Recordemos que el líder del Movistar Team para el Tour es Enric Mas.