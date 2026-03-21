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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tadej Pogacar sufrió una caída en la Milán-San Remo 2026; acá el VIDEO

Tadej Pogacar sufrió una caída en la Milán-San Remo 2026; acá el VIDEO

A 30 kilómetros de la meta, el esloveno Tadej Pogacar fue víctima de una caída junto a otros cinco corredores. Hay otro favorito entre los involucrados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Tadej Pogacar en la Milán-San Remo 2026.
Tadej Pogacar en la Milán-San Remo 2026.
Getty Images.

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