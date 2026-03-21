Tadej Pogacar sufrió una caída en la Milán-San Remo 2026; acá el VIDEO

Este sábado, las emociones del ciclismo llegaron a través de una nueva edición de la Milán-San Remo, uno de los monumentos más importantes de este deporte. Sobre el final de la carrera se vivieron momentos de pánico por una caída que tuvo como protagonista a Tadej Pogacar.

A 30 kilómetros de la meta, el esloveno se enredó y se fue contra el pavimento junto a Wout Van Aert, Biniam Girmay, Giulio Pellizzari, Tim Marsman y Søren Kragh Andersen. Por fortuna, no pasó a mayores y continuó rodando con normalidad.

Vea la caída de Tadej Pogacar en la Milán-San Remo 2026: