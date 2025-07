Tras dinamitar los pronósticos en los octavos de final, Fluminense y Al Hilal se juegan este viernes 4 de julio en Orlando el primer boleto a las semifinales del Mundial de Clubes y el título de equipo revelación del campeonato.

El duelo entre brasileños y sauditas en el estadio Camping World de Orlando asegura un representante no europeo entre los cuatro mejores del torneo intercontinental.

El Mundial de Clubes no ha sido el paseo militar que muchos esperaban para las potencias del 'Viejo Continente', y en ello Fluminense y Al Hilal han tenido una gran responsabilidad.



A qué hora juega HOY Fluminense vs. Al Hilal, por los cuartos de final del Mundial de Clubes

Así las cosas, este vibrante compromiso por el certamen de la FIFA será HOY viernes 4 de julio en horario de las 2:00 p.m. de Colombia, y los fanáticos del fútbol mundial lo podrán seguir EN VIVO por TV por la señal DSports, vía ONLINE en DGO y también en Disney+ Premium. Además, por otras alternativas GRATIS como en la app de DAZN. Igualmente, en este portal habrá un minuto a minuto detallado, las mejores jugadas, virales, golazo, la crónica y las reacciones de los protagonistas.

Fluminense se enfrenta Al Hilal en los cuartos de final del Mundial de Clubes. AFP

Así llega el Fluminense

En una escalada de sorpresas, el equipo 'carioca' derrotó el lunes 2-0 al Inter de Milán, subcampeón de la Champions League, y el Al Hilal subió después la apuesta al tumbar al Manchester City por 4-3 en una taquicárdica prórroga.

Si Al Hilal recoge los frutos de la monumental inversión del fútbol saudita, los resultados de Fluminense y de otros clubes brasileños en este Mundial son una muy necesaria inyección de orgullo nacional ante la crisis de su selección.

Comparado con Al Hilal y el resto de rivales, "Fluminense es el patito feo en términos económicos", reconoció el jueves el entrenador del club brasileño, Renato Gaúcho.

"Nosotros siempre tenemos dificultades financieras, mientras ellos tienen de sobra", dijo el timonel sobre la escuadra que unos años atrás sedujo a Neymar para mudarse al fútbol saudita.

"Pero el fútbol se decide en el campo", recordó Gaúcho. "Muchos grandes clubes se han quedado en el camino y nosotros hemos demostrado nuestra fuerza".



- El momento de Jhon Arias -

Al mando del arquero Fábio y el incombustible Thiago Silva, de 45 y 40 años, la defensa de Fluminense ha sido una de las más consistentes del campeonato, manteniéndose imbatida en tres de sus cuatro partidos.

En ataque, el cuadro brasileño explota el espectacular momento del colombiano Jhon Arias, una de las sensaciones del Mundial de Clubes.

"Para nosotros no es ninguna sorpresa lo que hemos conseguido, llegamos en un momento fuerte y hemos ido haciendo un Mundial digno de lo que es Fluminense", dijo Arias en una entrevista con la AFP en la que reconoció sentirse "muy incómodo" con su apodo de 'Pelé colombiano'. "No me gusta mucho", admitió.

"Todos sabemos el ícono mundial que es Pelé, y siento que todos los jugadores tenemos una historia diferente, tenemos nuestra propia historia", dijo el exatacante del Santa Fe, elegido Jugador del Partido en tres de los cuatro encuentros del Flu.



- Luto por Diogo Jota -

Al Hilal, de su lado, también llega al choque pletórico de confianza tras un excepcional recorrido en Estados Unidos, en el que sigue invicto pese a medirse con el City y el Real Madrid.

Diogo Jota con Portugal - Foto: AFP

La escuadra de Riad ha demostrado que la liga saudita, además de una amenaza en los despachos con su inagotable chequera, puede ser también competitiva sobre el césped.

El italiano Simone Inzaghi dispone de figuras contrastadas en el fútbol europeo, como el arquero Bono o el lateral Joao Cancelo, y un fondo de armario suficientemente amplio para compensar su plaga de lesiones en el ataque.

Tras perder al serbio Aleksandar Mitrovic y al saudita Salem Al-Dawsari, el extimonel del Inter de Milán confirmó el jueves la baja del brasileño Marcos Leonardo, verdugo del City con un doblete de goles.

Su relevo podría ser el recién llegado Abderrazak Hamdallah, un delantero marroquí fichado expresamente para el duelo de cuartos.

Por encima de los problemas de lesiones, el vestuario de Al Hilal se vio impactado el jueves por el fallecimiento del delantero portugués Diogo Jota y su hermano menor André en un accidente de tráfico en España.

El punta del Liverpool fue compañero de selección de varios miembros del equipo saudita, como Joao Cancelo y Ruben Neves.

"Eran muy amigos. Está claro que hoy ha sido un día difícil para todos" dijo Inzaghi en su conferencia de prensa. "Hemos intentado trabajar, pero es evidente que el ambiente hoy no era el mismo que otros días. Ha sido una tragedia".

"Dicen que sólo perdemos a las personas cuando las olvidamos. ¡Yo nunca los olvidaré!", escribió en Instagram Ruben Neves, que también coincidió con Diogo Jota en el Wolverhampton inglés.