Tour de Romandía 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 3 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Esta 79ª edición del Tour de Romandía continúa el viernes con una tercera etapa en los alrededores de Orbe, de 176,6 kilómetros, antes de que el sábado tenga lugar la etapa reina, de montaña con final en Broc-Charmey, y finalmente la última etapa, el domingo, donde se incluye una ascensión hacia Leysin.

Orbe ya acogió etapas del Tour de Romandía a principios de la década de 2000. Pero Orbe es especialmente conocida por su dinámico club ciclista, fundado en 1934, que ha formado a campeones de renombre como Pascal Richard (carretera y ciclocross), Danilo Wyss (carretera), así como Théry Schir y Cyrille Thièry (pista). El VC Orbe sigue muy activo en la formación a través de su escuela de ciclismo y en la organización de eventos como el VCO Challenge y el Wysam.



Perfil y altimetría de la etapa 3 del Tour de Romandía 2026

Perfil y altimetría de la etapa 3 del Tour de Romandía 2026. Procycling Stats.

¿Quién ganó la etapa 2 del Tour de Romandía 2026?

La estrella eslovena Tadej Pogacar, líder de la general del Tour de Romandía desde su victoria el miércoles en la primera etapa, se llevó también la segunda, este jueves en Vucherens (Suiza), al superar al esprint al francés Dorian Godon, el ganador el martes del prólogo.

El equipo de Godon, el Ineos, hizo un trabajo magistral para situar al campeón de Francia de cara al esprint final, cuyas hostilidades lanzó el alemán Florian Lipowitz.



Pero entonces apareció Pogacar, que inicialmente parecía haber quedado sin espacios, para terminar superando a Godon por una rueda, embolsándose así una bonificación de diez segundos y reforzando su liderato en la general respecto a Lipowitz y al francés Lenny Martinez.



Hora y dónde ver la etapa 3 del Tour de Romandía 2026

Fecha: viernes 1 de mayo.

Hora: 6:45 a.m. (hora Colombia)

Transmisión: TIZ.