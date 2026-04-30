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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour de Romandía 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 3 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Tour de Romandía 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 3 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Este viernes, la tercera jornada del Tour de Romandía 2026 tendrá un recorrido de 176 kilómetros con salida y llegada en Orbe. ¡Acá toda la información de la carrera!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Tour de Romandía 2026.
Tour de Romandía 2026.
Getty Images - IA.

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