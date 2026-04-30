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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Turquía 2026, tras la etapa 5: Iván Ramiro Sosa retuvo el liderato

Clasificación general del Tour de Turquía 2026, tras la etapa 5: Iván Ramiro Sosa retuvo el liderato

Este jueves, la quinta etapa del Tour de Turquía 2026 dejó como ganador al neerlandés Casper van Uden (Team Picnic PostNL) mientras que el colombiano Iván Ramiro Sosa sigue como líder.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Iván Ramiro Sosa, líder el Tour de Turquía 2026.
Iván Ramiro Sosa, líder el Tour de Turquía 2026.
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