Clasificación general del Tour de Turquía 2026, tras la etapa 5: Iván Ramiro Sosa retuvo el liderato

El ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa, del equipo español Kern Pharma, mantuvo el liderato de la clasificación general del Tour de Turquía tras la disputa este jueves de la quinta etapa, de 180,7 kilómetros entre Patara y Kemer, que se adjudicó el neerlandés Casper van Uden (Team Picnic PostNL).

El neerlandés de 24 años superó al esprint al polaco Marcin Budzinski (MBH Bank CSB Telecom Fort) y al uzbeko Nikita Tsvetkov (Bardiani CSF Saber), segundo y tercero respectivamente, y al italiano Davide Ballerini (XDS Astana), que se conformó con el quinto puesto tras iniciar una infructuosa escapada a metros de la meta.

Así, Van Uden, con un tiempo final de 4h 06:09 consiguió la sexta victoria de su carrera, la primera de este 2026, casi un año después de la última, en la cuarta etapa del Giro de Italia el pasado mayo.

Sosa entró en el puesto 50, con el mismo tiempo que el grueso del pelotón -el mismo del ganador de la etapa-, y mantuvo el liderato en la clasificación general, y aventaja en 13 segundos al australiano Sebastian Berwick (Caja Rural) y en 21 al francés Nicolás Breuillard (TotalEnergies).



Este viernes se celebrará la sexta etapa de la Vuelta a Turquía, un recorrido de 127,9 kilómetros entre las localidades de Antalya y Feslikan.



Clasificación general del Tour de Turquía 2026, tras la etapa 5