Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Golpe para Uruguay: figura sufrió dura lesión y fue operado a 46 días del Mundial 2026

Golpe para Uruguay: figura sufrió dura lesión y fue operado a 46 días del Mundial 2026

En las últimas horas se encendieron las alarmas en la Selección de Uruguay luego de que uno de sus jugadores estelares pasara por el quirófano. ¿Le alcanzará para jugar en la Copa del Mundo?

Por: EFE
Actualizado: 30 de abr, 2026
Comparta en:
Selección Uruguay enfrentó a Inglaterra en amistoso internacional.
La Selección Uruguay enfrentó a Inglaterra en amistoso internacional.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad