Golpe para Uruguay: figura sufrió dura lesión y fue operado a 46 días del Mundial 2026

El centrocampista Giorgian de Arrascaeta se operó este jueves de la clavícula, a 46 días del debut de Uruguay en el Mundial, según informó su club, el Flamengo.

El futbolista uruguayo fue operado en Río de Janeiro nada más al regreso de Argentina, donde el miércoles se fracturó la clavícula derecha en una caída que sufrió durante el partido de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

La intervención, que duró aproximadamente una hora, consistió en la fijación de la fractura con una placa y tornillos, según informó el club brasileño en una nota.

El médico Fernando Sassaki dijo que el procedimiento fue "un éxito", no se registraron complicaciones y está previsto que reciba el alta este viernes.



El tiempo estimado de recuperación tras la operación es de cerca de 45 días, según fuentes médicas del club citadas por medios locales.

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De Arrascaeta, de 31 años, es una de las estrellas del club brasileño y es un jugador fijo en la selección dirigida por el argentino Marcelo Bielsa.

Uruguay debutará en el Mundial el día 15 de junio ante Arabia Saudí y posteriormente se enfrentará a Cabo Verde y España, en el Grupo H.