LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
UAE Tour 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 6, por TV y ONLINE, EN DIRECTO

UAE Tour 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 6, por TV y ONLINE, EN DIRECTO

Jornada definitiva, con final en alto, donde Antonio Tiberi, Isaac del Toro y Harold Tejada protagonizarán un mano a mano en busca del título del UAE Tour 2026.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 20 de feb, 2026
Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, favorito a ganar el UAE Tour 2026
