UAE Tour 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 6, por TV y ONLINE, EN DIRECTO

El UAE Tour 2026 entra en su recta decisiva con la disputa de la etapa 6, una jornada clave que tendrá final en alto en el exigente Jebel Hafeet, uno de los ascensos más emblemáticos de la carrera. La fracción partirá desde Al Ain Museum y contará con un recorrido de 168 kilómetros, con un desenlace ideal para escaladores y hombres de la clasificación general.

La etapa 6 del UAE Tour 2026 presenta un perfil mayormente plano durante gran parte del trayecto, pero todo se definirá en los últimos 10,6 kilómetros, cuando el pelotón enfrente la subida final a Jebel Hafeet, con una pendiente promedio cercana al 7%. Allí se esperan ataques entre los favoritos y movimientos que podrían cambiar la general.

En la clasificación general del UAE Tour 2026, el líder es el italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), con un acumulado de 14:45:37. Lo siguen Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) a 21 segundos y el colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team) a 1' 00'', quien buscará recortar diferencias en la montaña. La etapa 6 será determinante para definir si Tiberi consolida el liderato o si hay nuevo dueño del maillot.

Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, está en el podio del UAE Tour 2026 Getty Images

Hora y dónde ver la etapa 6 del UAE Tour 2026 EN VIVO

La etapa 6 del UAE Tour 2026 se podrá ver EN VIVO en Colombia a través de Directv Sports, en televisión, y ONLINE por la plataforma DGO, donde se podrá seguir EN DIRECTO cada detalle del ascenso final a Jebel Hafeet, desde las 5:00 de la mañana (hora de Colombia).



Además, en Gol Caracol encontrará el minuto a minuto EN VIVO, clasificación general actualizada y todas las novedades de esta etapa clave del UAE Tour 2026. La montaña vuelve a ser protagonista y promete sacudir la general en una jornada decisiva.