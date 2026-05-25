Nacional vs. Junior, EN VIVO: fecha, hora y dónde ver la final de la Liga BetPlay I-2026

Este lunes 25 de mayo, la Dimayor se pronunció con un comunicado, anunciando la programación completa de la gran final de la Liga BetPlay I-2026, la cual enfrentará a Atlético Nacional y Junior, quienes fueron los mejores en los play offs.
El primer encuentro será en Barranquilla, a las 7:30 p.m., el próximo martes 2 de junio, mientras que el juego definitivo quedó agendado para lunes festivo 8 de junio, a las 5:00 p.m.,en el estadio Atanasio Girardot. Los 'verdolagas' tienen la ventaja de cerrar la serie en su casa y con sus hinchas al estar ubicado en la parte más alta de la reclasificación con 52 puntos, producto de 17 victorias, un empate y cinco derrotas. Por su parte, los 'curramberos' aparecen segundos con 41 unidades como resultado de 12 triunfos, cinco empates y seis caídas.
Antecedentes Nacional vs. Junior en finales del fútbol colombiano
Junior y Atlético Nacional protagonizarán una nueva final, una rivalidad marcada por definiciones dramáticas y títulos inolvidables. La más recordada fue la del Finalización 2004, cuando el cuadro barranquillero ganó 3-0 en la ida, pero Nacional remontó con un 5-2 en Medellín para igualar la serie. Todo se definió en penales y Junior terminó celebrando el campeonato tras imponerse 5-4.
En 2015 volvieron a encontrarse en una final de Liga. Junior ganó el primer duelo 2-1, pero Nacional respondió con un 1-0 en el Atanasio y luego se quedó con el título desde los doce pasos por 3-2. Además, los antioqueños también superaron al conjunto tiburón en la Superliga 2012, con triunfos 3-1 y 3-0, y en la final de la Copa Colombia 2016, luego de ganar 2-1 en Barranquilla y 1-0 en Medellín.
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Últimos 10 enfrentamientos entre Nacional vs. Junior
- 19/08/2022 — Atl. Nacional 1-1 Junior FC
- 11/04/2023 — Atl. Nacional 0-1 Junior FC
- 18/09/2023 — Junior FC 1-1 Atl. Nacional
- 03/03/2024 — Junior FC 0-0 Atl. Nacional
- 27/09/2024 — Atl. Nacional 0-3 Junior FC
- 25/05/2025 — Atl. Nacional 2-3 Junior FC
- 14/11/2025 — Junior FC 2-1 Atl. Nacional
- 27/11/2025 — Atl. Nacional 1-1 Junior FC
- 01/12/2025 — Junior FC 2-1 Atl. Nacional
- 11/03/2026 — Junior FC 0-4 Atl. Nacional
Juego de ida de la final de Liga BetPlay I-2026
Junior vs. Atlético Nacional
Martes 2 de junio
7:30 p.m. (hora Colombia)
Estadio Romelio Martínez, en Barranquilla.
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Juego de vuelta de la final de Liga BetPlay I-2026
Atlético Nacional vs. Junior
Lunes 8 de junio
5:00 p.m. (hora Colombia)
Estadio Atanasio Girardot, en Medellín.
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