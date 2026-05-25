A qué hora juega HOY Real Cartagena vs. Envigado, en la final del Torneo BetPlay I-2026

El fútbol colombiano tendrá una nueva final, pero esta vez en la Primera B. Real Cartagena y Envigado se enfrentarán en lo que será el juego de ida por el título del Torneo BetPlay I-2026. Ambas escuadras fueron protagonistas en el todos contra todos y posteriormente se impusieron en sus respectivos grupos en los cuadrangulares.
Real Cartagena cuenta con figuras de experiencia como el delantero Freddy Montero y Jarlan Barrera mientras que Envigado apuesta por una nómina joven y el talento de su cantera, una de las mejores del país.
Este primer capítulo de la final será este lunes 25 de mayo, en el estadio Jaime Morón, en la capital de Bolívar, a partir de las 8:00 p.m. (hora Colombia), con la transmisión de la televisión cerrada.
El camino de Real Cartagena hasta la final
- 18/1/26 — Real Cartagena 1-3 Barranquilla FC
- 21/1/26 — Real Cartagena 2-3 Leones
- 23/1/26 — Real Santander 0-1 Real Cartagena
- 30/1/26 — Real Cartagena 1-0 Real Cundinamarca
- 4/2/26 — Ind. Yumbo 1-1 Real Cartagena
- 9/2/26 — Bogotá FC 0-1 Real Cartagena
- 2/3/26 — Tigres 0-0 Real Cartagena
- 6/3/26 — Real Cartagena 4-0 Orsomarso SC
- 10/3/26 — Real Cartagena 2-1 Internacional
- 16/3/26 — Envigado 1-1 Real Cartagena
- 22/3/26 — Real Cartagena 2-1 Unión Magdalena
- 27/3/26 — Boca Juniors 1-1 Real Cartagena
- 31/3/26 — Real Cartagena 2-1 Quindío
- 13/4/26 — Patriotas 1-0 Real Cartagena
- 18/4/26 — Real Cartagena 0-0 Barranquilla FC
- 26/4/26 — Barranquilla FC 0-0 Real Cartagena
- 2/5/26 — Real Cartagena 2-0 Bogotá FC
- 8/5/26 — Real Cartagena 2-1 Unión Magdalena
- 12/5/26 — Unión Magdalena 3-0 Real Cartagena
- 17/5/26 — Bogotá FC 1-2 Real Cartagena
- 21/5/26 — Real Cartagena 2-1 Barranquilla FC
El camino de Real Envigado hasta la final
- 17/1/26 — Real Cundinamarca 0-2 Envigado
- 31/1/26 — Envigado 2-0 Ind. Yumbo
- 9/2/26 — Envigado 0-0 Tigres
- 14/2/26 — Internacional 2-1 Envigado
- 1/3/26 — Orsomarso SC 0-1 Envigado
- 5/3/26 — Envigado 1-0 Boca Juniors
- 11/3/26 — Leones 0-3 Envigado
- 16/3/26 — Envigado 1-1 Real Cartagena
- 25/3/26 — Envigado 1-2 Bogotá FC
- 31/3/26 — Real Santander 1-3 Envigado
- 6/4/26 — Atlético 1-2 Envigado
- 9/4/26 — Unión Magdalena 4-2 Envigado
- 13/4/26 — Barranquilla FC 1-2 Envigado
- 18/4/26 — Envigado 2-0 Patriotas
- 24/4/26 — Quindío 2-1 Envigado
- 29/4/26 — Envigado 2-0 Tigres
- 4/5/26 — Envigado 0-0 Internacional
- 10/5/26 — Internacional 0-0 Envigado
- 14/5/26 — Tigres 1-2 Envigado
- 18/5/26 — Envigado 1-0 Quindío