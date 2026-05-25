Universitario de Deportes vs. Tolima, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de Copa Libertadores

Universitario de Deportes de Perú y Deportes Tolima de Colombia definirán este martes el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores en un partido de la última jornada del Grupo B del torneo continental, al que llegarán con el objetivo de salvar una primera mitad de año que los ha dejado sin opciones de ganar sus competencias nacionales.

Con el Coquimbo Unido de Chile ya clasificado como primero del grupo, con 10 puntos, el partido en el Estadio Monumental será una batalla para definir la segunda posición de la serie, ya que el Tolima suma actualmente 7 unidades, y la U tiene 5.

De esa manera, al conjunto 'vinotinto' le bastaría un empate para avanzar hacia la siguiente fase de la Libertadores, mientras que los peruanos saltarán al campo de juego con la obligación de sumar una victoria como única opción.

En caso de que esto suceda, y el Nacional de Uruguay, que también tiene 5 puntos pero peor diferencia de goles, derrote al Coquimbo, será la U la que pase como segunda, ya que ganó por 4-2 el primer duelo con los uruguayos, con los que la semana pasada selló un empate sin goles en Montevideo.



El primer partido de la serie entre Tolima y Universitario también terminó empatado sin abrir el marcador. En el caso de Universitario, el encuentro ante Tolima es considerado fundamental para salvar un inicio de año irregular que lo llevó a perder toda posibilidad de quedarse con el Torneo Apertura peruano tras haber ganado todos los títulos nacionales de los tres últimos años.

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Universitario de Deportes vs Tolima EN VIVO; hora y dónde ver por TV, partido de la Copa Libertadores

Es por ello, que el próximo reto que enfrentarán 'los pijaos' será este martes 26 de mayo, en condición de visitante ante el Club Universitario de Deportes, por un cupo en los octavos de final de la Copa Libertadores en el grupo B. El partido tiene como horario de apertura para nuestro país, Colombia a las 7:30 de la noche y se llevara a cabo en el Estadio Monumental U Marathon, en la ciudad de Ate, Perú. El encuentro se podrá ver EN VIVO en TV para Colombia en ESPN y en la plataforma de 'streaming' de Disney Plus ´Premium.

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En ese sentido, su entrenador, el argentino Héctor Cúper, se mostró tan convencido de una recuperación como de la necesidad de que sus jugadores hagan una esfuerzo para atender a las exigencias de los dirigentes e hinchas del equipo, que piden el pase a los octavos de la Libertadores así como ganar el Torneo Clausura para pelear por el título nacional a fin de año.

Tras cerrar el sábado pasado un empate a cero con el Moquegua, Cúper explicó que en ese encuentro usó en su mayoría a jugadores reservistas porque estaba preparando el encuentro ante Tolima y debía cuidar el aspecto físico de los titulares.

"Yo soy el primero que entiende que el empate, a un club como Universitario, no le sirve. Pero pensemos que hemos alternado con muchos jugadores, porque también el martes tenemos otro partido muy importante y físicamente tenemos que pensar un poco en todo", dijo.

A su turno, el entrenador del Tolima, Lucas González, también lamentó durante el pasado sábado que su equipo haya quedado sin opciones en las semifinales del torneo colombiano, al caer por un global de 4-1 ante el Atlético Nacional, pero manifestó su confianza en que este martes podrá asegurar su permanencia en la Libertadores.

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"Estamos tristes por el resultado, pero nos queda el partido del martes y vamos a intentar estar listos para clasificar a los octavos de final", sostuvo González.

El partido de la sexta y última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores se jugará desde las 19.30 de este martes (00.30 GMT del miércoles) en el Estadio Monumental del Universitario, bajo la dirección del árbitro brasileño Paulo Zavonelli.