Vuelta a España 2025: hora y dónde ver la etapa 17 en vivo; otro final en alto

La etapa 17 de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre con un trazado de 143,2 kilómetros entre las localidades de Barco de Valdeorrasy el Alto de El Morredero.

El camino será de perfil ondulado y tendrá como principales dificultades una subida de tercera categoría en el kilómetro 75 y el ascenso a la meta, escalda que tendrá 10 kilómetros de extensión con inclinaciones del 9 % en su primera mitad y del 11 % en el último tramo.

Se tratará de una de las últimas oportunidades para que el portugués Joao Almeida (UAE Emirates), aspire a quitarle la camiseta roja de líder al danés Jonas Vingegaard (VIsma), que marcha en el primer puesto de la clasificación con 48 segundos de ventaja sobre su rival.

Sin embargo, el lusitano deberá contar con el apoyo de su equipo, que generalmente lo deja solo cuando la carretera pica para arriba. A su vez, Vingegaard podría estar a la defensiva para responder a los ataques de Almeida o dependiendo de la fuerza que tenga, podría lanzar un nuevo golpe para ampliar la diferencia a su favor.

Publicidad

Entre tanto, los pedalistas colombianos tendrán otro escenario ideal para meterse en la fuga del día y buscar el triunfo de etapa, como ya lo hizo Egan Bernal en la etapa 16, ya que al no ser amenaza para la general, cuentan con el permiso del lote para irse adelante

Acá, el perfil de la fracción:

Publicidad

Las acciones se podrán observar en directo en Colombia mediante varias señales de televisión abierta y vía web.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 17

La transmisión irá en vivo por Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 17 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: miércoles 10 de septiembre

⦁ Trayecto: 143,2 km (Barco de Valdeorras-Alto El Morredero)

⦁ Perfil: alta montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2 y Ditu: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports: 9:00 a. m.

