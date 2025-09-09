Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2025: hora y dónde ver la etapa 17 en vivo; otro final en alto

Vuelta a España 2025: hora y dónde ver la etapa 17 en vivo; otro final en alto

Se trata de una nueva cita con las cumbres, pues la meta estará en ascenso de primera categoría, lo que garantiza el ‘show’ de los escaladores. Todo irá en directo por Caracol Televisión y Ditu.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:32 a. m.
Vuelta a España 2025: canal de TV, fecha y hora para ver la etapa 17 .jpg
La Vuelta a España 2025 tendrá otro final en alto de primera categoría.
Foto: @lavuelta.